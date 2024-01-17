陸房市持續低迷 去年12月二手房跌幅擴大

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大陸國家統計局17日公布最新統計，2023年12月份，在統計調查的70個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格月增率下降、年增率有漲有降；各線城市二手住宅銷售價格的年增率降幅擴大。整體而言，房市依舊低迷。

從新房房價的年增率來看，2023年12月，一線城市新建商品住宅銷售價格年增率由上月上漲0.3％轉為下降0.1％。其中，北京和上海分別上漲1.7％和4.5％，廣州和深圳分別下降3.0％和3.6％。

二線城市新建商品住宅銷售價格年增率上漲0.1％，漲幅比上月回落0.1個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格年增率下降1.8％，降幅比上月擴大0.2個百分點。

其中，惠州12月新建商品住宅銷售價格年增率下降4.7％，領跌70個大中城市。成都12月新建商品住宅銷售價格年增率上漲4.9％，領漲70城。

從二手房銷售房價來看，2023年12月，一線城市二手住宅銷售價格年增率下降3.5％，降幅比上月擴大0.6個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降2.2％、3.4％、5.2％和3.1％。

二、三線城市二手住宅銷售價格年增率分別下降4.0％和4.2％，降幅比上月分別擴大0.4和0.3個百分點。

廈門12月二手房價格年增率下降7.1％，領跌70個大中城市。成都12月二手房價格年增率上漲0.5％，是70城唯一上漲的城市。