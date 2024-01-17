美侖商旅周年慶 名字有「美」入住有優惠

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美侖飯店集團旗下輕奢品牌「美侖商旅」5周年慶推出呼叫美美專案，名字中有「美」字，不論是美侖、美德、美玲、美人（同音亦可），即可以一字折500元、兩字折1,000元，名字連中三字則本人免費入住景緻客房一晚。 此專案不分平假日每日限量5間，適用入住日期自即日起至2月28日，優惠限每人使用一次，入住時須出示身分證或健保卡，方案僅適用官網或電話訂房。

美侖商旅館內「CAFE49」全日餐廳同享生日喜悅，每周一晚間傍晚5點半至晚上8點半出示身分證或健保卡名字有「美侖」兩字，即可免費兌換一客松露蕈菇起司燉飯， 每日限量3名。周年慶期間凡點用套餐消費滿500元以上，餐廳現場另提供好運滾滾來遊戲人人有獎，滾球數字越大現金折扣越多，優惠限內用且無法與其它優惠併用，2／9日至2／14日不適用。

美侖商旅每年除夕訂位盛況早在幾個月前即訂位額滿，應饕客要求年初二推出「吉祥如意精緻套餐」同樣廣受大眾好評，除了吃得到炙燒黃金烏魚子、極品佛跳牆等經典年味外，還大手筆準備了蒜香奶油龍蝦及美國Prime頂級牛小排每客1,680元，適合新春期間闔家團圓歡聚。

今年情人節落在農曆大年初五春節假期的最後一天，CAFE49全日餐廳西洋情人節當天推出專屬情人的「濃情蜜意」六道式套餐，從前菜嚴選北海道生食級大干貝水果莎莎至多款的海陸主菜任君挑選：「香煎鮭魚排」、「美國Prime頂級牛小排」、「爐烤柚子胡椒豬肩排」等，每人1,520 元即能享有豐盛華美的海洋珍味與頂級牛排，2月5日前預訂加碼贈送戀人特調。