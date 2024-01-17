台幣驚見31.5字頭！分析師看台股後市 1情況最不妙

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【旺得富理財網 李宗莉】新台幣兌美元匯率今（17）日開盤續貶，一度觸及31.504元，貶1.12角，隨台幣走貶，台股壓低結算意味濃，今日開盤同步摜破17,300點。對股匯連日雙殺，分析師指出，若整理時間拉長至3周以上，將遇春節封關，加上Q1電子淡季，買盤恐待年後進場；另有分析師認為，台幣續貶拖累大盤，但OTC出現日KD黃金交叉留火種，除AI續扛主Key，面板雙虎基期低且報價改善，下半年有機會轉盈。

摩爾投顧分析師蔡正華表示，由期貨來觀察大盤、周二台指期由於無法化解1/9黑K的上檔反壓，行情直接向下測底，且一舉跌破上周低點17,439點，顯示目前仍處於探底的過程，預估整理時間至少拉長到2~3周。

他也提醒，若延長為整理3~5周，則剛好整理到農曆過年前，屆時由於市場年前觀望，加上第1季適逢電子股淡季，買盤恐拖到年後才會進場，將對於盤面氣氛不利。

後續操作上，選股重要性提高，按照過去經驗，當市場買盤找不到新興主流時，通常會回來看原主流以及業績股，當前的盤面就有這般意味，包括半導體供應鏈股、特殊應用晶片（ASIC）與矽智財（IP）廠為主的IC設計股可留意。

如半導體相關FA與MA檢測的閎康、汎銓，切入CoWoS製程所需自動光學檢測設備的易發、供應英特爾先進封裝用雷射及電漿設備的鈦昇，還有辛耘、萬潤、弘塑等先進封裝設備3雄，由於在眾多產業中，能見度相對較高，當市場混沌不明時，自然容易吸引資金進駐。

永誠投顧分析師徐照興則指，台幣持續走貶，拖累加權指數，但OTC櫃買指數雖然下跌，不過日KD黃金交叉，代表中小型個股還留有火種，加上權王台積電明（18）日法說登場，將待台指期結算日過後，觀察外資動向而定。

他並認為，除AI依舊是2024年主流，友達、群創等面板雙虎，預期受運動賽事及電子產品復甦，帶動面板廠出貨增加，且大陸同業積極調控產能，實施淡季歲修等作法，市場秩序好轉，面板價格有望迎來改善。

此外，友達將於1月31日舉行法說，法人預期第1季營運落底，後續業績迎來復甦，下半年有望見到單季轉盈。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。