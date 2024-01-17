寒流周末南下 彭啟明：入冬以來最強

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交通部中央氣象署表示，周末寒流南下，天氣非常寒冷。氣象專家彭啟明今天示警，這波目前看來是入冬以來最強，學測後降溫很有感，可以用2016年那波寒流的情境準備。

中央氣象署表示，21日、22日寒流南下，北部及東北部天氣明顯轉冷，其他地區氣溫逐漸下降；23日寒流影響，各地天氣非常寒冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲。

前中央氣象局（改制中央氣象署）長鄭明典在臉書表示，根據氣象署預報，早早地把1032百帕等壓線畫在台灣上空，這是寒流的訊號。他也提醒要關注最新天氣訊息。

根據資料，2016年媒體所稱的「霸王級寒流」，是1036等壓線南壓至台灣北部。亦即目前預估週末這波寒流與2016年時強度相近。

學測將在20日至22日舉行。天氣風險公司總經理彭啟明在臉書提醒，學測後的降溫應該很有感。

彭啟明解釋，氣象上沒有霸王級的定義，這只是形容詞而已，無法描述真的多冷；如果以氣象署目前預測的低溫攝氏7至9度，若是在空曠地區可能再少個3、4度，這樣的低溫的確是很有感。

彭啟明進一步說明，2016年也遇到聖嬰年，也是暖冬，但仍有非常冷的寒流南下，但平均溫度還是偏暖的。

彭啟明強調農漁民更要注意，這波目前看來是入冬來至今最強的1波，要預先做好準備，可以用2016年那次的情境，最壞的風險值可以參考。