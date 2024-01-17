《金融》強化資產核心支撐力 2024資產配置宜納入美股

【時報記者任珮云台北報導】新的一年已經展開，美國經濟走緩勢必影響企業獲利以及股市表現，在總經局勢尚未明朗之前，投資人不能掉以輕心，聯博投信股票資深投資策略師建議，採聚焦大型成長股且兼具高品質的投資策略進場，較可望在市況波動中發揮核心支撐力。展望2024年，美國股市仍非風平浪靜，勞動市場與通膨數據是否降溫將會牽動聯準會的降息時間表。機會與風險往往是並存的，長期展現因應市況韌性的美國股市是核心配置的選擇之一。投資人與其在場邊觀望，錯失投資機會，不如依據自身的風險屬性，以美國高品質成長股的選股策略，挑選企業獲利穩健、現金流充沛的企業，以期在追成長時兼具防禦功能，搭上美國長線成長的列車。

蘇智蘋說明，經濟走緩、利率居高不下，對於企業來說是一場持久拉力賽，而今年市場共識預期S&P500指數各類股EPS企業獲利成長率中，科技類股與投資人可能忽略的醫療類股相對其他類股較佳，意味著這些產業較有機會勝出，可從中挑選值得長線佈局的投資機會。

科技產業中，去年漲勢大多集中在美股7雄，佔S&P 500指數市值已經來到28％。儘管這些超大型成長股各有不同的領漲動能，但評價已經來到相對高點，且要維持獲利成長也絕非易事，因此美股指數集中化的情況終將消退。蘇智蘋解釋，自1995年6月到2023年9月，S&P500指數中市值前10大股票的年化報酬率與整體S&P指數的年化報酬率不相上下，皆約9.8%。也就是說，若把時間拉長來看，在超大型股漲勢過後，其他企業可望迎頭趕上。目前科技產業的投資題材眾多，除了需要密切關注美股7雄的動態外，包含線上廣告、雲端運算、AI等都值得投資人關注的投資機會。

此外，去年表現較疲弱的醫療類股可望在今年捲土重來。隨著疫情趨緩，壓抑包含疫苗、製藥等醫療保健類股的獲利，加上醫療體系與需求皆尚未完全回歸正軌，使得過去一年醫療類股落後大盤。但先前被疫情排擠的醫療需求終將恢復，又受惠人口老化、醫療創新等趨勢，為醫療類股增添補漲潛力。蘇智蘋認為可以關注像是尖端醫療設備、大數據醫療、寵物經濟等等題材。