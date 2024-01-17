除夕圍爐爆滿 台北萬豪加碼推「豪奢系」新春御盒

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農曆新年倒數，除夕圍爐全數滿席，台北萬豪酒店館內餐廳「KOUMA日本料理 小馬」與「宴客樓」中餐廳，即日起至2月9日加碼推出兩款豪奢系新春御盒，集結圍爐必吃佳餚，讓饕客在家也能享受星級年菜。「KOUMA新春御盒」每組售價12,888元，限量20組，以日式雙層漆木盒盛裝原裝魚子醬、澳洲水姑娘龍蝦、南非活鮑魚、近江牛胸、北海道鮭魚卵、鰻魚太卷、烏魚子等奢華珍饈。宴客樓則首次推出「龍耀豪運 新春臻寶盒」，每組售價8,888元，限量50組，以雙層木盒盛裝活龍蝦、南非活鮑魚、黃金沙母臘味飯等澎湃食材，呈獻精緻繽紛的中式年節佳餚。數量有限，售完即止。

日本傳統「御節料裡」又稱為「正月料理」，是日本於新年初一會享用的年節料理，相當於台灣過年的年菜，御節料理會使用精緻方型漆器「重箱」層層盛裝，分格放入許多象徵美好寓意的當令食材，以招新年吉利。如象徵長壽的「海老」、象徵多子多孫的「鮭魚卵」、身體健康的「黑豆」，讓御節料理除了帶有祈願吉祥如意的內涵，更是傳遞新春祝福的最佳伴手禮。

「KOUMA新春御盒」延續日本傳統，採二層重箱設計，象徵圓滿的「磯煮鮑魚」將100克南非活鮑魚，以蘿蔔、昆布與清酒為基底的特製醬汁細火烹製三小時，再以日本薄口醬油蒸三小時，口感鮮嫩、滋味豐美；繁複工序「溏心烏魚子」嚴選日本大阪生鮮烏魚子，先以鹽醃製三天、再加入芋燒酎及麥燒酎醃製三天，最後再放入冷藏低溫濕曬一週，入盒前以炭火烤炙，口感鹹香柔軟。「鰻魚太卷」秉持日本傳統手法，主廚親自現殺活鰻魚，一尾鰻魚大約有300多根魚刺，純手工挑刺，以炭火及醬汁反覆燒烤五、六次，再以日式味付干瓢滷製入味，搭配口感飽滿的越光米與海苔捲起品嚐，風味絕佳。

日本三大和牛「日本近江牛胸」，近江牛胸以清酒、日式醬油製成的秘製醬汁，低溫燉煮五小時後冷藏浸泡五天，入盒前以炭火烤炙，口感更加細緻。「圓鱈酒粕燒」將圓鱈以清酒酒粕、粗粒、酒粕味噌等三種不同味噌醃製三天入味，以炭火烤炙後包入竹葉中，滿載鮮甜旨味。「北海道鮭魚卵」以新鮮鮭魚卵浸泡熊本透明醬油、新鮮柚子、熟成燒酎醃製三天，鮭魚卵口感彈牙入味，香氣十足。御盒內還有北海道帆立貝、京都豆皮搭佐博多明太子，以及熊本海藻、山牛蒡漬、丹波黑豆、日本小里芋、蓮藕等時令蔬菜。整套新春御盒皆由主廚手工費時製作，也讓新春團圓飯桌上增添亮點。

今年因除夕圍爐宴訂席踴躍，早已全數售罄，為讓沒訂到席位的民眾在家也能享用奢華年菜，台北萬豪酒店「宴客樓」中餐廳首次推出限量「龍耀豪運 新春臻寶盒」，適合四人享用，匯聚宴客樓人氣招牌菜色，打造頂級新春料理。「黃金沙母臘味糯米飯」嚴選500克蟹黃飽滿的黃金沙母，搭配常年評比冠軍的港式臘味飯，鹹香四溢。「青醬南非鮮鮑魚」以100公克肥美鮑魚，先以清酒、昆布、蘿蔔浸泡三小時後低溫烹調七個小時鎖住鮮味，再拌入青蔥、花椒製成的中式青醬。「香蔥燒龍蝦」澳洲水姑娘龍蝦先以180度高溫過油，加入以老母雞、金華火腿、後腿肉精燉八小時成濃韻「港式上湯」湯底煨煮，味道鮮美。搭配三道精緻前菜黑胡椒烤櫻桃鴨、黃金烏魚子、老酒醉土雞，洋溢滿滿新春祝福。大氣質感木盒，無論是與家人團聚品嚐、饋贈親友皆十分合適。