2023年12月北上廣深房價持續下跌 二手房價降幅增

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大陸房市低迷，國家統計局最新數據顯示，2023年12月份，70個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格環比下降、同比則有漲有降。其中，北上廣深等一線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.4％；二手住宅銷售價格環比下降1.1％，與去年同期相比則下降3.5％，降幅擴大0.6個百分點。

據大陸國家統計局網站17日消息，從環比看，12月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.4％，降幅比上月擴大0.1個百分點。其中，北京持平，上海上漲0.2％，廣州和深圳分別下降1.0％和0.9％；二、三線城市新建商品住宅銷售價格環比分別下降0.4％和0.5％，降幅比上月均擴大0.1個百分點。

從同比看，12月份，一線城市新建商品住宅銷售價格同比由上月上漲0.3％轉為下降0.1％。其中，北京和上海分別上漲1.7％和4.5％，廣州和深圳分別下降3.0％和3.6％；二線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲0.1％，漲幅比上月回落0.1個百分點；三線城市新建商品住宅銷售價格同比下降1.8％，降幅比上月擴大0.2個百分點。

此外，各線城市二手住宅銷售價格環比下降、同比降幅擴大。從環比看，12月份，一線城市二手住宅銷售價格環比下降1.1％，降幅比上月收窄0.3個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降1.2％、0.6％、1.5％和1.1％；二線城市二手住宅銷售價格環比下降0.8％，降幅比上月擴大0.1個百分點；三線城市二手住宅銷售價格環比下降0.8％，降幅與上月相同。

從同比看，12月份，一線城市二手住宅銷售價格同比下降3.5％，降幅比上月擴大0.6個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降2.2％、3.4％、5.2％和3.1％；二、三線城市二手住宅銷售價格同比分別下降4.0％和4.2％，降幅比上月分別擴大0.4和0.3個百分點。