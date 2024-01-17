海外首發！ 日本普利司通在台發表 ALENZA LX100頂級SUV專用胎

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台灣休旅車銷量自2015年起到2023年SUV車成長236%，占台灣整體銷售車種近６成，面對火熱的SUV市場，日本普利司通輪胎同樣是以積極態度應對，透過產品線增加來賦予SUV車主更多元、豐富的輪胎選擇。

近十年來發展極為強勢的SUV市場，每年仍有眾多汽車品牌針對旗下SUV車款持續推陳出新，使整體SUV市場保持穩定的成長姿態。日本普利司通臺灣董事長石井聡人表示：「我們深知台灣SUV車主對於靜肅性與舒適性輪胎的高度需求，是日本普利司通對台灣休旅車市場潛力的信心展現。」

ALENZA LX100在日本販售成績斐然，為讓消費者享受其兼具出色靜肅性與舒適性的絕佳表現的旗艦休旅車胎，此次日本普利司通輪胎特別選擇台灣作為ALENZA LX100的海外首發市場，展現品牌對台灣SUV舒適胎市場的高度重視。業者更邀請知名藝人鳳小岳分享其對頂級SUV舒適車胎實際乘駕感受，此外，現場更可見愛麗Ellie、大久保麻梨子與劉沛等社群領袖到場一同見證此次日本普利司通的新品發表活動。

為達到符合頂級SUV水準的舒適性與靜謐性，日本普利司通輪胎特別為其開發多項靜音技術使用，包含即使在輪胎磨損後也能持續抑制高頻噪音的「隱藏式噪音抑制溝槽設計」、可以實現更高層次靜肅性能的「3D噪音抑制溝槽」、輪胎內側專屬「3D降噪音設計」、減少載重後左右晃動程度的「SUV專用之胎邊結構設計」等多項先進科技運用，達到與裝載車輛相輔相成的出色寧靜度。

ALENZA LX100針對主流與高階SUV設計，尺寸涵蓋範圍從16吋到19吋，共有13種規格，包含215/65R16、225/65R17、225/60R18、235/55R18、225/55R19等規格，適合SUV市場的主流品牌與車型。

不僅是新世代靜音技術能有效提升靜謐性，ALENZA LX100全新胎面設計亦可在胎面損耗達到60%時，持續保有出色寧靜度。日本普利司通亦同步優化其胎面膠之耐磨度及胎面厚度，並減少來自路面的路面回饋感受，進一步提升乘坐舒適品質。

在ALENZA LX100加入ALENZA家族之後，將與ALENZA 001組成強力組合。針對注重日常通勤與出行乘駕舒適性的車主，ALENZA LX100身懷多項靜音技術運用，旨在發揮超越同級產品的靜音效果及乘坐舒適性；對於常駕車出遊與在意操控性能的車主，ALENZA 001高剛性圓弧溝槽設計與3D M型溝槽花紋，著重於乾、濕地的操控與煞車性能。