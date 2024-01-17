台中三大熱門重劃區 2024年預售新案傾巢而出

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台中低密度重劃區包括14期、13期、單元二等熱門區，2024年將有不少指標案將接棒進場，尤其是坐擁台中巨蛋、漢神購物中心、水湳生活圈等重磅利多的14期，最快上半年就將有大陸、龍寶、舜元、豐邑等指標建案進場，14期已是中台灣未來幾年推案量及討論度最高的熱門區！

展望2024年，北台中推案熱區仍由北屯區14期與機捷特區領軍，其中，14期延續過去3年的推案熱度，今年預估推案量上看350億元；北屯機捷特區則由富宇建設200億大案領軍，以及遠雄（5522）、鉅虹、登陽也有新案進場。

其中，14期第一季預計進場的大陸建設「洲際段案」，規劃推出40～60坪產品，預期將創下區域價格天花板！同樣是北部指標建商的華固（2548）建設，14期「美和段」新案將俟機推案；新美齊（2442）、宏璟（2527）與鼎固-KY（2923）等北部建商都在14期擁地，顯示14期是目前最受北部上市櫃建商青睞的區域。

此外，台中在地建商-舜元建設，近幾年推出的「舜元睦森林」、「舜元知茵」、「舜元知了」、「舜元獨立森林」廣受好評，看好14期發展潛力，首發案選在「榮德段」推出「舜元境朗」，鎖定純三房自住客群，最快上半年續推「舜元洲際段案」，將帶來與洲際段區域條件與人文環境吻合的新穎設計，吸引注重生活育樂的年輕族群。

龍寶建設則二度與大毅建設攜手合建，最快將於今年第二季，在14期「美和段」推出預售新案，基地坐落於松強國小正對面，預期每坪單價上看7字頭。

值得一提的是，豐邑機構在台中14期將一連推出六個新案，包括豐穗、豐禾、 ONE＋、仁平段兩案、榮德段，總佔地面積近6700坪，總戶數522戶，總銷估達200億元！

目前線上銷售中的「豐邑豐穗」、「豐邑豐禾」之外，2024年第一季預計推出「ONE＋」、「豐謙仁平段」，以及申請建照中的「承恩仁平段」、「豐邑榮德段」。由此看來，豐邑機構可說是14期推案最大、也是最為積極的重量級建商！

而觀察目前14期線上銷售指標案，以8D立體森林概念打造建築外觀的「THE精銳」，其超大規模複層露台更是台中市之最，規劃空間格局大小適中，目前實登均價約66萬元；順天（5525）建設「KING’S ROAD」均價64萬元，兩指標建案單價均已站穩6字頭。

被喻為「市政綠翡翠」的台中單元二重劃區，目前也是高資產族群青睞的區域，吸引了寶輝、雙橡園、精銳、陸府等一線品牌建商進駐。今年，雙橡園開發將在緊鄰「雙橡園S1特區」推出1,920坪大基地的新案，擁有價值極高的地段及雙橡園式酒店御邸的獨有規劃，預期將再次受到層峰人士的注目。

另外，在南區與南屯區之間的13期重劃區，房市地板價將從6字頭起跳！13期首發案「惠宇拾山」，每坪開價65-68萬元，已於第一季開案；「中陽旭月」預售案也將在近期公開，後續還有國泰建設（2501）、沅林、豐境、鉅虹、國聚、豐邑、登陽等各大品牌建商也將陸續推案，13期將成為繼14期之後，台中市另一個推案熱區！

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，大選結果出爐，預料房市政策也將延續目前「顧自住，防炒作」的基調，因此政策的不可預期性降低，且選後民眾的觀望心態淡化，整體房市將朝平穩方向發展。