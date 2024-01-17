北韓火車翻覆、7節車廂掉山谷！至少400死

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【中時新聞網 吳映璠】美國自由亞洲電台（RFA）韓文版網站16日引述消息人士指出，北韓一列載有數百人的火車於2023年底翻覆，7節車廂掉落山谷，釀成至少400人死亡。

報導引述北韓咸鏡南道消息人士指出，事故發生在去（2023）年12月26日，一列從平壤開往咸鏡南道金溝（금골）站的列車，在行經端川（단천）地區時翻覆。這輛列車於25日從平壤出發，預計行駛13小時後抵達金溝站。

消息人士透露，事故當天端川站附近下大雪，當時列車正行駛於陡坡，由於列車電壓減弱，導致所有車廂開始後退，在轉彎處時中間車廂脫軌，釀成後面車廂掉落山谷，一節接著一節車廂滾下山谷。

消息人士表示，只有前頭2節車廂沒有脫軌，其餘7節車廂的大部分乘客不幸喪生。

報導指出，北韓火車通常有9至11節車廂，每節車廂有60個座位，頭2節車廂為黨幹部乘坐，最後一節車廂擺放行李，預估此次翻覆的7節車廂超過400名乘客。

報導也指出，從平壤開往金溝的火車總是客滿，因為許多商人會透過這條路線運送黃金等金屬，另外也有一批被派往端川黔德（검덕지구）礦場的20多歲年輕人，還有許多搭乘火車上班的婦女。

消息人士透露，目前平壤中央已經得知列車翻覆釀成數百人罹難的重大事故，正緊急控制輿論，另外咸鏡南道也立即成立「遺體處理特別工作小組」，前往事故現場收集、處理遺體。

據悉事故中的重傷患者被送往端川市立醫院，但礙於缺乏抗生素及退燒藥等藥物，因此多數傷患沒有獲得適當治療，性命危急。

報導提到，這次事故的主因為鐵道陳舊及電力短缺。

消息人士透露，端川附近陡峭的鐵路已經不是頭一次發生重大火車事故，1998年11月，同樣是平壤開往金溝的火車翻覆，釀成數百人罹難。