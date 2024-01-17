2024劍湖山世界國際級大秀登場 展開世界奇幻之旅

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今年劍湖山世界網羅世界級的精彩特技與雜技表演，已於11日於彩虹劇場全新登場！還特別推出了寒假早鳥優惠，即日起至1月31日止，憑身分證字號開頭為B、I、L、M、N、P、Q任一碼或身分證地址欄為雲林縣、嘉義縣/市、台中市、彰化縣、南投縣，享兩人同行798元優惠。更多活動詳情，可洽劍湖山世界官網-劍湖山世界主題樂園 。

劍湖山世界經理張華紋表示，今年的連假假期比去年還少，特別推出寒假早鳥優惠，即日起至1月31日，憑身分證字號開頭為B、I、L、M、N、P、Q任一碼或身分證地址欄為雲林縣、嘉義縣/市、台中市、彰化縣、南投縣，只要乙人中獎，即可享兩人同行798元之優惠(原價1998元，約4折)。

此外，彩虹劇場推出2024年的全新大秀「世界奇幻之旅」，由幽默帥氣的小丑逗趣登場，帶著您展開世界奇幻之旅，旅途中遇見各國知名表演，包含美艷動人的拉斯維加斯百老匯熱舞、令人瞠目結舌的埃及神秘軟骨特技、有如人體大車輪般的「伊卡利遊戲」絕技、太陽馬戲團級「晃管」特技，以超高平衡技巧，令人嘆為觀止、還有超唯美高空精彩特技，絕對讓你看得目不暇給。

迎接寒假到來，各大樂園也紛紛推出優惠活動吸引遊客，劍湖山世界特別推出早鳥優惠，亦包含即日起至1月31日止，「全民學童價699元」再加贈愛遊世界主題商品乙份(門票原價999元，享7折優惠)；下午1點後入園玩，可享午後優惠價499元；而廣受青睞的壽星優惠，則推出元月壽星門票四折，只要399元(原價999元)，更多活動內容可以考劍湖山世界官網。