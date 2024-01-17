兩伊鬧翻？伊拉克參戰？中東大混戰成形中

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【時報編譯柯婉琇】周二伊朗竟發射導彈襲擊位於伊拉克北部的目標，此舉讓這兩個鄰國盟友罕見撕破臉，巴格達召回大使以示抗議，德黑蘭則堅稱這次襲擊旨在消除以色列間諜造成的威脅。

據官媒報導，伊朗的「伊斯蘭革命衛隊」（Islamic Revolutionary Guard Corps）宣稱已襲擊以色列在伊拉克半自治庫德斯坦（Kurdistan）地區的「間諜總部」，該伊朗精銳部隊並表示也對在敘利亞的伊斯蘭國發動攻擊。

伊朗革命衛隊表示，以色列情報特務局「摩薩德」（Mossad）在伊拉克庫德斯坦地區的主要間諜總部之一已被彈道飛彈摧毀。這次行動是為了回應猶太復國主義（Zionist）政權最近的暴行，革命衛隊與「抵抗軸心」（Axis of Resistance）數名指揮官因此遭到殺害。

「抵抗軸心」是由伊朗支持的反以色列組織。伊朗是否捲入這場戰爭，被視為是這場以巴衝突是否將重創全球經濟的關鍵。

伊拉克外交部率先譴責伊朗的「侵略」行動造成居民區的平民傷亡，，並表示伊拉克政府將對這些被視為侵犯主權與人民安全的行為採取一切法律措施，包括向聯合國安理會提出申訴。

伊拉克總理Mohammed Shia al-Sudani表示，伊朗這次的攻擊顯然是「侵略行動」，並警告這樣的局勢發展非常危險，已經破壞德黑蘭與巴格達之間向來牢固的關係。

除了兩伊之間的緊張升高之外，國際社會也開始擔心伊拉克可能再次成為地區衝突的舞臺，因為美國對親伊朗的激進組織展開一連串反制行動，但這些武裝組織也隸屬伊拉克的安全部隊。

自10月7日以色列和巴勒斯坦激進組織哈瑪斯爆發衝突以來，這場原本只限於加薩走廊的戰爭已經向外擴散，黎巴嫩、敘利亞、伊拉克和葉門支持伊朗的武裝組織都加入了這場戰爭，使戰事擴大為中東區域戰爭的風險急速升高。