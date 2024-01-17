1／17盤中熱門焦點股

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今（1/17）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）村田大停工 國巨集團迎轉單

日本能登半島大地震浮現後續效應，近日被動元件廠流出村田發給客戶的通知信，生產電感的穴水村田製作所（Anamizu）至少停工到5月中，建議客戶改用其他廠商的替代料，國巨(2327)集團旗下奇力新、臺慶科(3357)近日已經獲客戶垂詢，台廠可望獲實質轉單。受此利多消息激勵，臺慶科今日早盤股價直接以跳空漲停開出，隨後漲停打開，截至上午10:30漲幅收斂至4.5%左右，國巨早盤也開高，10:30左右漲幅逾1%。

臺慶科16日表示，這一周的確接獲客戶詢問，相比於上一次311大地震，這一次轉單的電感屬於特殊型電感，影響相對較大，台慶科已經準備備料，讓業務爭取訂單，預估最快有機會在2月底開始出貨。

臺慶科在積極爭取認證及交貨之際也認為，相較於上次311大地震及海嘯的災害，當時共模濾波器（WCM）可以立即應對、支援，轉單力道強勁，這一次有較多的支援，轉單不會只有臺慶科一家。

國巨昨日則表示，奇力新已從上周開始的確收到很多客戶的詢問，公司將會盡力協助客戶端的需求，特殊規格的產品將加快認證。

據了解，村田要求客戶改用替代料的電感為LQH系列，除了村田之外，國內僅奇力新、臺慶科二家生產，該產品為特殊型電感，普遍用在各類移動電子裝置及網通產品上，由於規格較為特殊，提供這種形式電感的工廠不多，加上停工時間至5月中，影響程度恐擴大。

村田在相關文件中表明，地震影響一些工廠，特別是穴水工廠遭受嚴重損害，不僅有員工受傷，也有機器及建築物的損毀，並且面臨斷水、斷電的狀況，導致停工、運輸中斷，信件中也表示，穴水村田製作所至少停工到5月中，建議客戶改用其他廠商的替代料。

被動元件歷經長時間的庫存去化，目前工廠端的庫存均已降至正常的庫存水位，龍頭廠國巨預期庫存消化可望在第二季底告終；臺慶科在庫存去化之下，網通訂單也強勁回流，有機會於第二季重拾成長動能。

（工商時報 李淑惠、數位編輯）

（2）保瑞2.1億美元 併美百年藥廠

生技股王保瑞(6472)再報併購喜訊，16日宣布以最高2.1億美元（約合新台幣66億元），收購美國百年藥廠Upsher-Smith，正式插旗美國。由於Upsher-Smith年營收約新台幣75億元，法人看好，2024年保瑞集團年營收將突破200億元大關，躍居生技股業績龍頭。保瑞今日早盤股價直接以高盤開出，漲幅一度高達7.7%，但隨後賣壓出籠，截至上午10:20左右股價反而由紅翻黑。

創立於1919年的Upsher-Smith，是在2017年時由日本製藥集團Sawai以10.5億美元收購多數股權；此次保瑞向分別向Sawai Group、日本住友商事集團旗下美國子公司Sumitomo Corporation of Americas，各買下80％、20％股權。

保瑞董事長盛保熙指出，當初日廠收購Upsher-Smith，原本規劃美、日兩地產品與生產基地的相互結合，但收購後並沒有實現；日本近年出現的缺藥潮，日本政府期許位居日本最大學名藥廠的Sawai將重心移回日本當地，加上疫情爆發與美國高利率環境造成的景氣調整，是賣方此次出售的主因。

Upsher-Smith擁有48項已上市量產藥品，包括神經內科、精神科與腸胃用藥等，生產基地在明尼蘇達州的Plymouth（普利茅斯）與Maple Grove（梅普爾格羅夫），其中位於Maple Grove的生產基地為目前美國口服固體製劑廠中單一最大廠區，並擁有自己的倉儲及物流中心，該廠區近期完成廠房擴建，並獲美國FDA查核通過，總產能達35億劑。

盛保熙表示，此一併購不僅是保瑞集團進軍美國本土市場的第一個灘頭堡，未來也可整合安成藥資源，未來雙方在產品線銷售與生產，將是很完美的結合。

保瑞表示，此併購案還需要經過美國聯邦貿易委員會審查，需4至7個月，預期下半年完成。

（工商時報 杜蕙蓉、數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.振發(5426)：AI概念股回神、短均揚升，盤初短暫震盪後，多頭發動強攻，放量直奔漲停33.75元，漲停買單高掛逾萬張。

2.雲豹能源-創(6869)：高股息配發率將破7成，激勵早盤亮燈漲停，鎖113.5元波段新高。

3.神盾(6462)：將合併乾瞻科技，完善集團IP業務，股價續攻，集團股安格(6684)、迅杰(6243)、芯鼎(6695)股價則震盪。

4.弘塑(3131)：今年營運季季高、拚勝去年，強勢上攻7%，創下近5個月高點。

5.臺慶科(3357)：村田電感廠停工到5月，笑納轉單，爆量跳空漲停開出後，漲幅收斂至約6%。

6.保瑞(6472)：以新台幣66億元併購美國百年藥廠Upsher-Smith，盤初一度衝高逾7、至748元，改寫逾4個月高價。

7.勤誠(8210)：上月營收亮眼，後市有撐，翻紅走高2%戰300關，勇闖歷史高。

8.台積電(2330)：2奈米製程的竹科寶山P1晶圓廠最快4月進行設備安裝工程，加上昨夜ADR逆漲0.42%，推動盤初股價開高為583元。

9.聯電(2303)：昨夜ADR跌1.51%，影響盤初股價轉跌約3%，50關、短均盡失。

10.華邦電(2344)：韓SK海力士考慮在首季增產部分特殊DRAM，市場憂心不利DRAM價格漲勢，盤初股價續跌，向下接近季線。

11.海光(2038)：短線跌多，20關有撐，盤初彈回5日線上。

12.燁興(2007)：股價近7個交易日已跌約13%，今日多頭回神彈升逾2%，企圖重返5日線。

13.弘煜科(6482)：去年營收創高、進軍日本市場有成，股價強彈逾4%，向上逼近5日線。

14.恩德(1528)：業績題材火熱，續衝高3%，改寫半年高。

15.緯穎(6669)：AI伺服器營收占比突破10％，今年首季營收季增挑戰接近兩成，盤初力戰2000關，挺進半年高。

16.零壹(3029)：去年營收創新高，帶量彈升3%，挺進波段高。

17.冠好(8354)：股價跌深買盤低接，盤初快攻漲停，收復月線關口。

18.安鈦克(6276)：連彈2根漲停後遭獲利了結，翻黑殺低7%。

19.光聖(6442)：今年營收年增看至15%，早盤股價走揚，觸碰季線。

20.友華(4120)：皮膚科新藥估Q2上市，早盤股價小漲。

21.松瑞藥(4167)：外資連2買，晨盤股價反彈逾1%。

22.安克(4188)：政策題材吸引買盤進駐，盤初一度勁揚逾7%，帶量挺進逾3年高。

23.華星光(4979)：AI帶旺矽光子CPO概念股，激勵股價走升3%。

24.國巨(2327)：受惠村田大地震停工迎轉單，股價搭上直升機，月季線全拿，盤初漲幅一度上達4%。

25.凱美(2375)：集團獲轉單題材吃補，開盤即衝高半根漲停板，先拚站穩月線之上。

26.健策(3653)：積極卡位AI伺服器商機，外資買單回籠，逆勢走高逾2%打破盤整格局。

27.帆宣(6196)：目前在手訂單超過600億元，半導體產業回溫帶旺營運，放量挑戰150元。

28.台塑(1301)：本季展望偏保守，外資連續六天賣超，股價再創波段低。

29.萬海(2615)：新船交付，投入美東航線營運，股價在平盤上下震盪。

30.晶心科(6533)：新推處理器IP，獲AI大廠採用，今年挑戰雙位數成長，股價開高攻上500元。

31.智原(3035)：併購美國IP業者，股價逆勢續漲再創新天價。

32.世芯-KY(3661)：去年營收創高，今年仍看旺，股價開低失守5日均線，仍穩坐股王。

33.華泰(2329)：今年營運可望穩健成長，股價高檔震盪，仍在所有均線之上。

34.采鈺(6789)：台積電轉投資之光學元件封裝廠，今年業績可望回溫，帶量續彈。

35.文曄(3036)：投信續挺昨加碼3681張，今早挾量向上，相對大盤抗跌。

36.擎亞(8096)：三星採購利多持續發酵，早盤一度勁揚6.7%，成交量快速突破3萬張。

（時報資訊 李慧蘭）

（4）爆首例！京鼎網站遭駭客嗆公開機密 股價下挫2％

鴻海集團旗下半導體設備大廠京鼎公司網站16日遭駭客入侵，駭客集團直接在網站上威脅，如果置之不理將會把客戶資料公開，京鼎對此表示，目前初步評估對公司運作無重大影響，但此消息仍衝擊今日開盤股價下挫近2%，最低來到204.5元。

京鼎網站遭駭客集團挾持，駭客在網頁上留下訊息，稱已拿下客戶資料，如果公司不付錢，客戶的所有個資都將被公開在網路上，並將摧毀所有的資料，而且這些資料不能恢復，員工恐怕會失去工作。

京鼎16日發布重訊，證實部份資訊系統遭受駭客網路攻擊，事發當下，資訊部門已全面啟動相關防禦機制與復原作業，同時與外部資安公司技術專家協同處理。公司對所有網域(頁)及相關檔案做全面徹底的掃描檢測，高標準確保資訊安全後，即能以日常備份資料復原運作。

京鼎初步評估後，強調對公司運作無重大影響，後續將持續提升網路與資訊基礎架構之安全管控以確保資訊安全。

（中時新聞網 邱怡萱）

（5）智原出手併購 內外資按讚

智原（3035）斥資2,000萬美元收購美國矽智財（IP）廠Aragio Solution，為先進製程介面IP鋪路，摩根士丹利、瑞銀證券同步肯定智原策略布局，看好智原股價迎接重新評價（re-rate），國泰證期研究看好除14奈米製程案件進入量產，利基型應用亦將重回成長軌道，將推測合理股價升至市場最高的516元。智原今日股價開低走高，盤中上漲逾1.5%。

Aragio Solution於介面IP領域布局完整，應用範圍從0.18微米跨到5奈米，客戶包括台積電、三星、格芯（GlobalFoundries）與聯電。摩根士丹利證券供應鏈調查發現，Aragio與英特爾已就可能在3、2奈米製程推出的專案進行談判。

大摩看好，智原透過此次併購，可望享有潛在擴大客戶組成利多，進一步拉高先進製程IP業務比重，擴大智原在整體IP業務市場規模，股價自當享有進一步重新評價行情。

瑞銀證券則認為，智原已經建立了高度獨立自主的研發能力，得以確保來自不同晶圓代工廠來源碼的安全，現在再加上併購IP廠的進展，看好未來有機會與台積電、英特爾合作，參與包括：從前端至後端設計、IP整合與客製化，乃至封裝與量產的特殊應用晶片（ASIC）專案，尤其以伺服器CPU為主。

美銀證券同樣給予智原「買進」投資評等，推測合理股價高達490元，並指出，隨新設計專案報到，智原的委託設計服務（NRE）營收上半年起更為強勁，這些NRE專案到了下半年又會轉化為一站式服務（turnkey）營收復甦動能，加上新業務2024、2025年具上檔空間，獲利能力相當亮眼。

美系外資估計，智原2024年每股稅後純益（EPS）突破一個股本，來到10.4元，年增高達58.5％，2025年EPS上看16.22元，年成長55.9％。

（工商時報 簡威瑟、數位編輯）

（6）世芯現增募百億 每股發行價3,500元

股王世芯-KY（3661）現金增資進度快速，甫於去年12月20日召開股東會及通過董事會決議，17日發行普通股參與發行海外存託憑證遂已完成訂價，預定將於113年1月19日發行。世芯今日股價以平低盤開出，盤中股價跌幅逾1%。

據世芯表示，預計發行總金額為4億1,266.1萬美元，發行總股數370萬股，換算每單位發行價格111.53美元，以1美金兌31.382新台幣換算，折合每股為台幣3,500元，對原股東股權稀釋比率約為4.74％。

世芯指出，籌資將用於外幣購料。預計外幣購料每年可節省利息支出，並強化公司財務結構，進而提升公司未來營運之競爭力，對世芯未來長期營運發展將有正面助益。

（工商時報 張珈睿、數位編輯）

（7）神盾挾整併題材再飆 家族成員漲多震盪

神盾集團持續壯大實力，日前神盾取得乾瞻科技已發行百分之百股權，強化在IP/ASIC(客製化晶片)的佈局，神盾繼昨(17)日恢復交易後直飆漲停後，今(17)日開盤續揚，神盾(6462)早盤一度大漲約9%，安格(6684)漲幅一度達約3%，惟其後陷入震盪，漲幅收斂，迅杰(6243)、芯鼎(6695)、安國(8054)則逢漲多後的調節，開高後隨即翻黑走跌。

神盾集團持續布局完整半導體設計領域整併乾瞻，其具有先進製程IP技術，再結合神盾聯盟內安國的ASIC Design Service，以及後段APR具先進製程從3奈米、5奈米到成熟製程，並可支援CoWoS 2.5D/3D，有助於神盾聯盟打造先進製程端到端(End to End)的IP/ASIC平台，以研發水平化、銷售垂直化的IC設計及完整化IP/ASIC平台益。

法人認為，神盾集團透過此收購案，將可以補齊目前最缺的IP實力，至於買價部分，M31(6643)在2023年營收16億元，推估市值為446億元，市值營收比為27.7倍，而乾瞻2023年營收約2億元，被收購市值47億元，市值營收比23.5倍，大致符合市況。

（時報資訊 王逸芯）