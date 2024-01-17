中國大學畢業生「薪」情差 近6成月入低於2萬6千

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

據教研機構統計，中國2022年畢業的大學生57.7%步出校園半年後平均月收入低於人民幣6,000元（下同，約新台幣2萬6,000元），月收入破萬僅6.9%。

紅星新聞今天報導，教研機構麥可思研究院發布「2023年中國本科生（大學生）就業報告」說，2022年大學畢業生平均月入5,990元，這是涵蓋工資、獎金、績效獎勵、現金福利、補貼等項目的加總。

若年薪按月收入乘以12計算，2022年畢業的大學生平均年薪約7萬1,900元。

2022年大學畢業生半年後從事的主要職業類中，年收入排名前10以工商領域占多數，其中電腦與數據處理、網路開發及應用、經營管理、電氣/電子、生產/營運類，平均年收入都超過8萬元。

麥可思研究院對中國畢業生職場中期發展的研究發現，2017年畢業大學生投入就業市場5年後的月收入為1萬709元，年薪可達12萬8,500元，仍以從事電腦與網路業的年薪最高，平均18萬元。

麥可思研究院的研究還發現，律師/律政調查員的年收入漲幅最高，畢業5年後年薪可達15萬300元，與剛畢業時相比漲幅達200%，這是因為從事律師的門檻較高，而剛畢業的大學生起薪相對較低，但隨著後續學歷提升、工作年資累積與通過證照資格考試，畢業5年後可展露更明顯的職場發展潛力與競爭優勢。