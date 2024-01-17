TNFD全球首批先行者出爐！歐萊德達成RE100承諾

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全球第一家零碳美妝企業歐萊德，承諾加入首批自然相關財務揭露工作小組(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures，TNFD)的企業，成為全球永續先行者，16日晚間更登上瑞士達佛斯世界經濟論壇（World Economic Forum ，WEF）。

臺灣本次僅有十家企業響應，包還台達電子、玉山金控、中鼎集團及台灣水泥等大企業，而中小企業僅有ESG企業「歐萊德」齊名上榜！

歐萊德成為TNFD先行者(Early Adopter)的企業，必須在2025年前進行自然風險財務揭露，評估項目不僅限減碳、碳足跡等氣候變遷相關議題，更著眼於自然環境正面臨的風險，全面納入環境資源、生態萬物等，共同恢復生物多樣性，向地球給予更深切的承諾。

「我們知道客戶需要什麼洗髮精，但河流又期望什麼樣的洗髮精？」歐萊德早於2006年就宣告邁向綠色永續轉型，將大自然視為企業利害關係人，也深信TNFD會是全人類邁向永續的一個重要里程碑，因為沒有自然就沒有未來，保護自然界是人類無法迴避的責任。

歐萊德董事長葛望平分享，GDP時代已逝，GEP時代（生態系統生產總值，Gross Ecosystem Product）正加速到來，破壞環境與違背人類福祉的企業將逐步被淘汰，這也意味著企業2030如果還不進行轉型，將面臨生存的嚴峻考驗。

歐萊德永續里程碑：

● 綠建築總部完全使用再生能源，達成RE100承諾

● 瓶身全面使用100%PCR消費用品回收再製

● 產品生命週期全面執行減碳，原料進行去石化

● 2020年達成全產品、工廠、組織以及範疇三的碳中和

● 2011年經由BSI驗證，取得第一個碳中和產品

● 2009年啟動碳足跡盤查