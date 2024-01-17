國台辦：2024年持續推動兩岸經濟合作

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大陸國台辦發言人陳斌華17日在例行記者會上表示，2023年，陸方積極回應兩岸民眾要和平發展、交流合作的共同願望，與台灣各界共同努力，推動兩岸經濟交流合作克難前行、穩中有進。展望新的一年，將持續推動兩岸經濟交流合作，讓台企更有獲得感、安全感。

中新網報導，對於2023年兩岸經濟合作成果，陳斌華整理四項重點：一是大陸台企生產經營總體穩定，兩岸貿易保持高位運行。據大陸海關總署統計，2023年兩岸貿易額為2678.36億美元，保持高位運行，大陸穩居台灣最大貿易順差來源地。二是積極為兩岸經濟交流合作創造良好條件。包括推動恢復兩岸空中直航航點和「小三通」復航，恢復台灣冰鮮白帶魚、凍竹莢魚、番荔枝、石斑魚進口等。

三是去年9月公布的「支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見」，將閩台融合發展納入國家發展戰略規劃，深化兩岸產業合作。四是台商台企融入新發展格局，包括舉辦京台科技論壇、東莞台博會、雲台會等涉台經貿活動等。

對於台灣總統大選結果對於兩岸關係的前景與影響，陳斌華重申，本次台灣兩項選舉結果顯示，民進黨並不能代表島內主流民意。選舉結果撼動不了台灣是中國一部分的地位和事實，改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，阻擋不了祖國必然統一的歷史大勢。

他還說，將毫不動搖堅持體現一個中國原則的「九二共識」，堅定不移反對「台獨」、維護和平、擴大交流、促進合作、深化融合、推進統一。