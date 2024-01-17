《熱門族群》陸二極體廠喊漲有貓膩 台廠很無感、股價沒反應

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【時報記者張漢綺台北報導】大陸二極體廠連袂漲價，雖然國內二極體廠對大陸廠商漲價多正面看待，不過台半(5425)、強茂(2481)等二極廠認為，大陸二極體廠多是殺價競爭激烈低階產品，台廠現有產品平均售價普遍比大陸廠「漲價」後還高，加上整體市場需求未見明顯起色，短期內應該沒有「漲價」空間，今天二極體股價也未受激勵，除台半逆勢上漲，強茂、德微(3675)等走弱。

半導體元件歷經約一年多的庫存調整，庫存壓力已大幅減輕，近期大陸二極體廠陸續發出漲價通知，各廠依不同產品漲價，平均漲幅約在5%至20%，對於大陸二極體廠同步調漲，國內二極體廠對大陸廠商漲價多正面看待，但也認為，短期內台廠應該沒有「漲價」空間。

台半及強茂等台廠表示，大陸低階二極體市場過去兩年陷入嚴重殺價競爭壓力，大陸廠幾乎是賠錢換現金，台廠因不想跟進，產品轉向中高階領域，產品平均價格均高於大陸二極體廠，彼此間的價格連動性已低，近期大陸廠調漲的產品多是台廠已淡出市場，對台廠沒有太多激勵效果，只是大陸地區殺價競爭壓力可望減緩，對其他中高階二極體產品來說，也算是正面的好消息。

至於大陸低階產品價格調漲是否有機會擴大至中高階市場？對此，台半及強茂等二極體廠表示，第1季是電子業傳統淡季，整體需求偏淡，預期最快也要到第2季以後，需求才會逐步回升，短期內應該沒有「漲價」空間，不過整體來說，今年營運有望比去年好。