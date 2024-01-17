存股族敲碗 月月配高息ETF再＋1！這檔每股15元開募小資好入手

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【旺得富理財網 王順泉】高股息ETF熱滾滾，整體台股ETF規模1.4兆元，其中光是高股息就超過8700億元，佔比達61%，已成為台股ETF主流，「月配息」更是存股族最愛。首檔月配息00929復華台灣科技優息，去年6月上市掀起旋風之後，陸續有2檔月配高股息ETF掛牌，今年3月又有一檔即將募集，未來月配高股息將增至4檔。

統一投信即將推出旗下首檔台股ETF「統一台灣高息動能」，代號00939，兼具高股息、月配息、強動能3大特點，每股發行價格15元，3月1日起開始募集，預計將再掀高息ETF熱潮。

未來00939上市後，加上00929復華台灣科技優息、00934中信成長高股息、00936台新永續高息中小，台股月配高股息ETF將達4檔。

統一投信表示，00939追蹤台灣高息動能指數，成分股調整頻率配合台股除權息周期，除息旺季前的5月卡位優質高股息標的，且不受產業限制，囊括各產業高息標的；除權息淡季的9月、隔年1月，則以夏普值「動能調節」加碼強勢股、減碼轉弱股，每年調整3次，成分股共40檔。

據統一投信歷史回測數據，台灣高息動能指數在2007/5/31~2023/11/30期間，總報酬達708%，優於台股加權指數的303%、台灣高股息指數的278%。值得注意的是，近5年平均股利率達9.85%，總報酬與股利率皆優於傳統高股息ETF。

統一投信表示，00939納入高股息因子與動能指標，提供投資人高效存股新選擇，募集期間1張只要1.5萬元，就能持有「高股息、月配息、強動能」的新形態ETF，小資也能輕鬆布局，累積大財富。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。