「陶板屋」新菜上桌 消費滿千抽醬燒牛肋

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王品集團「陶板屋」即日起新菜上桌，包括亮點新品「沙朗佐壽喜月見醬」、「鮮蝦壽喜燒讚岐烏龍麵」和「焦糖蘋果派」。喜迎金龍年，2月底前，單筆消費滿千就送限量「抽抽卡」，共有4款好禮且中獎機率100％，消費者可於2／19-4／30免費兌換「日式炭烤醬燒牛肋」1份或套餐9折優惠券等。而自2002年成立以來，「陶板屋」首次在雲林縣斗六市設點，「陶板屋 斗六民生南店」將以全新時尚店裝，於1／19與鄉親見面。

「陶板屋」創立22年，首次進駐雲林縣斗六市，1／19「陶板屋 斗六民生南店」將在熱鬧的民生南路與鄉親見面。全新店裝進化為清新時尚的簡潔風格，以家為概念吸引年輕客群的目光，將成為當地聚餐的新指標。車程3分鐘外的距離，還有王品集團旗下餐廳「西堤／石二鍋 斗六家樂福店」，以及「聚日式鍋物 斗六鎮南店」。「陶板屋 斗六民生南店」。

1／22起限時10天，平日到「陶板屋 斗六民生南店」消費套餐，拍照並打卡「＃陶板屋斗六民生南店第二客 8 折」即享優惠。1／22-2／8瘋美食APP會員到店消費還有瘋點數6％回饋。2／15也將在瘋美食APP發出電子優惠券，會員可於2／19-3／1平日憑券到店，消費套餐享1客主餐免費升級，一連串好康「龍」吼利。

和風創作料理「陶板屋」即日起端出套餐全新菜色，其中「主餐升級」中的新品「沙朗佐壽喜月見醬」將炙烤後的沙朗牛肉，搭配嚴選生鮮雞蛋所秘製的壽喜月見醬，品嚐沙朗牛被月見醬汁包裏，入口溫和溼潤，體驗多層美味。「季節限定」中的「鮮蝦壽喜燒讚岐烏龍麵」，則讓飽滿鮮蝦和Q彈的讚岐烏龍麵，浸潤在壽喜醬湯汁裡，濃而不膩。「和風甜點」新選擇「焦糖蘋果派」，濃郁酥脆的奶香塔皮，搭配淋上焦糖的香甜蘋果片，傳遞外酥內軟的酸甜風味。

迎接即將到來的金龍年，「陶板屋」為讓消費者抽好禮、試手氣，即日起至2月底，單筆消費滿1千元送限量「好運龍來抽抽卡」，內含4款好禮且中獎機率100％，消費者有機會在2／19-4／30免費兌換「日式炭烤醬燒牛肋」或套餐9折優惠券等。2／8前，消費套餐再贈品牌龍年設計款限量「紅包袋」1份，每份2入裝，為即將到來的農曆年做好準備。