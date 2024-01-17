泰國房價是台灣1／5 買到就賺？她曝友人在這2國買房慘案

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【中時新聞網 吳美觀】百萬YouTuber愛莉莎莎日前透露，自己在泰國曼谷買了一間房子，並大讚房價很便宜，「是台灣價錢的1/5」，掀起東南亞投資置產討論話題。

對房市頗有研究的作家黃大米卻透露，有朋友買了泰國跟英國的房產，後來都斷頭，她提醒，更多虧錢的故事你可能聽不到，呼籲「不要跟著網紅買房。」

黃大米在臉書發文表示，網紅手上的資本萬一賭輸了，了不起就是買到一次的經驗跟一堂課，但一般人如果買錯了，資金全都卡住，是非常沈重的壓力跟負擔。她建議大家，還是買自己熟悉的區域跟多出去看房，不要跟著名人，也不要跟著網紅買。

黃大米指出，若是連台灣房地產都搞不清楚，就更不要輕易碰海外房地產，很多人買海外房地產，只是買虛榮心，可以到處跟別人炫耀「我在國外有房」，但箇中的難度跟苦楚，一般人不會知道。

黃大米也大爆，她的朋友買了泰國跟英國的房產，原本抱持買房美夢，後來都斷頭出場，雖然不見得是通案，但友人對外也不太提起，當你「聽到別人獲利爽爽，但更多虧錢卡住的故事，你可能永遠聽不到」。最後強調，買房真的要選自己熟悉的區域，才比較穩妥。

馨傳不動產智庫執行長何世昌也提醒，東南亞市場充滿商機，房屋出租投報率的確比台灣更高，但投資人應先掌握「風險與獲利呈等比」的概念，相對高獲利必然伴隨相對高風險，再加上東南亞建商倒閉與爛尾風險較台灣高，這個問題也值得考量。