會見日本外務省訪團 陸外交部籲：在台灣問題上謹慎言行

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大陸外交部亞洲司司長劉勁松近日會見以經濟局國際經濟課課長尾崎壯太郎為首的日本外務省公務員訪中團一行。劉勁松強調，台灣問題不容任何外部勢力干涉，並希望日方在該問題上恪守承諾，謹慎言行。

據大陸外交部亞洲司「亞洲雄風」微信公眾號消息，雙方於本月12日會見。劉勁松闡述中方在台灣問題上的嚴正立場，強調台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題是中國內政，不容任何外部勢力干涉。他稱，中日互為鄰國，鄰里之道就是要相互尊重。希望日方在台灣問題上恪守承諾，謹慎言行。劉勁松還就福島核污染水排海問題重申中方立場。

劉勁松表示，中國對日政策保持連續性、穩定性，中國領導人和中國政府一貫重視發展中日關係。他指出，發展中日關係要著眼大局，不能囿於一時一事，雙方要牢牢把握和平、友好、合作的正確方向。

劉勁松說，中日之間存在不少矛盾分歧，也擁有共同利益和合作空間。面對百年未有之大變局，中日兩國應攜手合作，共同應對氣候變化等全球性挑戰，為變亂交織的世界注入更多穩定性、確定性。雙方應當共同反對以鄰為壑、單邊主義和「小院高牆」。

尾崎表示，在台灣問題上，日本政府遵循1972年日中聯合聲明的立場沒有變化。日中是交往長達千年的近鄰，兩國關係至關重要。日中關係雖非一帆風順，但不論遇到什麼困難，雙方都應堅持對話，積極開展各層級、各領域交流合作，推動兩國關係行穩致遠。作為日本外交官，我們將積極落實兩國領導人達成的重要共識，努力推動日中關係改善發展。