陸2023年GDP增5.2％「保5」 失業率5.2％

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大陸國家統計局17日公布2023年全年國內生產總值（GDP）達126兆582億元（人民幣，下同），按不變價格計算，比上年增長5.2％，達成GDP增長「保5」目標。而去年全年全國城鎮調查失業率平均值為5.2％，比上年下降0.4個百分點。

大陸國家統計局長康義17日在新聞發布會上，介紹了2023年大陸國民經濟運行情況。他表示，初步核算，全年國內生產總值126兆582億元，按不變價格計算，比上年增長5.2％。

分產業看，第一產業增加值8兆9755億元，比上年增長4.1％；第二產業增加值48兆2589億元，增長4.7％；第三產業增加值68兆8238億元，增長5.8％。分季度看，第1季國內生產總值同比增長4.5％，第2季增長6.3％，第3季增長4.9％，第4季增長5.2％。從環比看，第四季國內生產總值增長1.0％。

康義表示，全年全國規模以上工業增加值比上年增長4.6％；12月份，規模以上工業增加值同比增長6.8％，環比增長0.52％。全年全國固定資產投資（不含農戶）50兆3036億元，比上年增長3.0％；扣除價格因素影響，增長6.4％。12月份，固定資產投資環比增長0.09％。

此外，大陸2023年全年全國居民人均可支配收入3萬9218元，比上年名義增長6.3％，扣除價格因素實際增長6.1％。2023年全年社會消費品零售總額47兆1495億元，同比增長7.2％；12月份，社會消費品零售總額同比增長7.4％，環比增長0.42％；全年服務零售額比上年增長20.0％。

2023年全年全國城鎮調查失業率平均值為5.2％，比上年下降0.4個百分點。12月份，全國城鎮調查失業率為5.1％。其中，本地戶籍人口為5.2％，外來戶籍人口為4.7％。不包含在校生的16-24歲、25-59歲、30-59歲勞動力調查失業率分別為14.9％、6.1％、3.9％。