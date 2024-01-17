迎接寒假遊客 義大皇家、天悅酒店推住宿優惠

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

2024新一年的開始，高雄將舉辦眾多精彩的活動和演唱會，加上寒假的來臨，不少爸爸媽媽正籌備要帶孩子盡情玩樂。因此，集結飯店、主題樂園及購物廣場於一身的義大世界內的義大皇家酒店及天悅飯店，自即日起至3月31日特別推出搭配義大遊樂世界門票的住房專案，同時，於兩館官網訂房並加購1至3月的高鐵車票即可享7折起優惠。

義大皇家酒店自即日起至3月31日提供多種住宿方案，讓遊客有更多選擇。尤其針對喜愛遊樂園的遊客，推出了「玩樂瘋義大」住房專案，只要入住山景客房或雅緻家庭房1晚，即可享翌日自助式早餐2客和義大遊樂世界成人票2張，優惠價只要4,999元起。另外，飯店再加碼只要出示「1-3 月任一演唱會票根」或是與「黃色小鴨 Rubber Duck」之合照，即可享升等至面對摩天輪美景的豪華家庭房。

除了多樣的住房優惠外，義大皇家酒店內的星亞酒吧亦推出了「飲品含甜點暢食」的餐飲優惠。從即日起至3月31日，每日下午2點半至5點半，只要點選180元以上的飲品，1成服務費另計，即可享受美味的甜點無限供應。

為了迎接寒假的到來，廣受親子客群喜愛的義大天悅飯店，也推出了「揪IN義起玩」住房專案。自即日起至3月31日前，入住雅緻客房住宿1晚，含翌日自助式早餐2客和義大遊樂世界成人票2張，專案優惠價只要4,299元起，加人加價也只要1,200元，即含早餐1客及義大遊樂世界成人票1張。此外，飯店亦同樣加碼若出示「1-3 月任一演唱會票根」或是與「黃色小鴨 Rubber Duck」留影，即可享升等至兩張雙人床的溫馨家庭房。