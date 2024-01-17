北分署「臨時工作津貼」助力 精障婦女14年後重返職場

為協助中高齡、身心障礙、長期失業、二度就業婦女等特定對象能順利返回職場，勞動部提供多項就業促進津貼，幫助適應職場並培養技能。離開職場14年的43歲中度躁鬱症者阿玲，在勞動力發展署北分署玉里就業中心協助下，運用「臨時工作津貼」先安置於公部門擔任行政文書工作，逐漸適應職場環境及培養再就業技能，在半年計畫結束後，順利轉入一般職場擔任門市銷售人員，目前已穩定就業半年。

阿玲因中度躁鬱症，離開職場已14年，長期的藥物治療，反應和表達能力都較一般人緩慢，隨著兒女成長，僅依靠先生的薪水已不足以支應家庭開銷，阿玲想重返職場分擔家計，卻總是無法順利就業。北分署玉里就業中心就服員發現阿玲曾有門市銷售經驗，推介她銷售相關工作，但都因她在面試時膽怯缺乏自信、反應慢而屢遭雇主婉拒。

於是就服員運用勞動部「臨時工作津貼」，安置阿玲到中繼職場，幫助她在6個月期間，逐步適應職場環境，並建立文書處理、溝通能力等基本職能，重新找回自信及再就業的適應力。短期計畫結束後，就服員重新協助阿玲盤點履歷與模擬面試，鼓勵她將計畫期間所執行的工作內容及收獲呈現在工作經歷中，展現自信及能力，終於成功推介她到連鎖美妝商店擔任門市銷售員。目前阿玲已就業半年，她開心分享：「我已經通過公司的在職訓練職能評鑑，從收銀櫃檯結帳、換貨、退貨到門市作業流程，主管很肯定我的工作表現，下個月還要到花蓮市支援展店工作，真的很感謝就服員的一路陪伴及鼓勵，重新回到職場讓我很有歸屬感」。

勞動部「臨時工作津貼」透過與政府部門及非營利團體公私協力合作，提供身心障礙者、中高齡者、二度就業婦女、中低收入戶等特定對象失業者最長6個月的臨時工作機會。配合113年基本工資調升，每小時基本工資183元，每月補助最高150小時、每月最高27,470元，透過中繼職場培養工作態度、技能，重建求職信心，同時提供工作津貼暫時緩解經濟困境，為重返職場做好準備。相關資訊請上北分署官網查詢https：／／tkyhkm.wda.gov.tw／ 或就近洽詢轄區各就業中心。