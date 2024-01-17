萬海推出限時日台航線碳中和

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萬海航運（2615）認購台灣碳權交易所首批商品，獲國際認證單位Gold Standard認證的碳權2,000噸，將透過碳權專案幫助開發中國家用水與經濟發展，同時提供萬海日台線航段碳抵消，邀請客戶響應環保。

萬海選定日本到台灣的旗艦航線JTS Service，預計2月27日到3月21日進行自願性的碳抵銷，為支持萬海的貨主打造航段碳中和服務。該航線同時配置最新高效能智能船舶，多項設備達到節能減碳，透過密切追蹤和分析數據提高燃油效率減少二氧化碳排放。

另外，非洲與印度的衛生健康是萬海關注議題，本次認購非洲的水井計畫和印度的再生能源的碳權方案，符合聯合國永續發展目標SDGs之健康與福祉、淨水及衛生、可負擔的潔淨能源和氣候行動。

萬海訂定2050年淨零目標，持續船隊汰舊換新計畫、投資新型節能主機和節能設備，並透過密切追蹤和分析數據提高燃油效率、減少二氧化碳排放。

另外，在2022年啟動造樹海計畫，透過植樹活動凝聚利害關係人參與；2023年與渣打銀行合作，將永續績效結合船舶融資，支持環境友善的金融方案；持續擴大溫室氣體盤查範圍，通過ISO 14064-1：2018和GHG Protocol雙認證，推動節能減碳，提高環保效益。