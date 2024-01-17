2024年台灣10大超級食物之一台灣紅藜

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「被譽為料理界紅寶石」的台灣紅藜，屬於全榖雜糧類，含有多種重要的營養素，主要營養成分為碳水化合物、蛋白質、膳食纖維，更富含礦物質，例如鉀、鈣、鎂、鐵、磷等，也含有豐富的植化素多酚成分，具有抗發炎、抗氧化的效果。

台灣紅藜的膳食纖維尤其豐富，而且是屬於低升糖指數食物，每100克就含有10～15克膳食纖維，是一般白米飯的15～20倍，也比地瓜高出7倍；攝取足夠的膳食纖維，可以增加飽足感及維持腸道菌叢的完整性，更可使醣類的消化吸收率降低，減緩飯後血糖的上升速度。

從中醫理論來說，「五色入五臟」，不同顏色的食物可以對應五臟的滋養，而紅色入心、心主神，台灣紅藜對心血管有很好的幫助，也能夠養心、安神、幫助入眠，有長期失眠困擾的人，特別適合多吃台灣紅藜。

台灣紅藜富含人體所需的必需胺基酸「離胺酸」，更是一般白米所缺乏的，在米飯中添加台灣紅藜，就可以達到與蛋白質互補的功效，能提高蛋白質的吸收效率；此外，台灣紅藜的多元不飽和脂肪酸，相較於其他全穀類也比較多，具有保護心血管的效果。

〈入菜料理〉

紅藜生菜沙拉

食材：脫殼台灣紅藜1茶匙、切絲紅蘿蔔50公克、苜蓿芽50公克、美生菜50公克、和風醬或油醋醬約1～2大匙。

作法：

1.紅藜洗淨，放入滾水中煮熟後備用。

2.紅蘿蔔切絲，再用開水沖洗。

3.苜蓿芽洗淨備用。

4.美生菜洗淨後，撥成適口大小。

5.將所有食材放入碗中一同攪拌，最後淋上適量的和風醬或油醋醬，即可食用。

紅藜水果優格

食材：熟紅藜20公克、蘋果40公克、芭樂80公克、奇異果60公克、柳橙果肉40公克、小番茄6顆、葡萄乾10公克、原味優格5大匙。

作法：

1.將所有水果切丁，排放入沙拉碗中，撒上葡萄乾。

2.淋上原味優格，撒上熟紅藜即可。

文／郭岳潭