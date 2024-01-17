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蓋牌6個月後數據驟降！陸調整計算方式 去年12月青年失業率14.9％

對於2023年7月起暫停公布的青年失業率，統計局調整統計方式剔除在校生。圖／新華社
對於2023年7月起暫停公布的青年失業率，統計局調整統計方式剔除在校生。圖／新華社

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大陸國家統計局17日公布多項經濟數據。對於2023年7月起暫停公布的青年失業率，統計局調整統計方式剔除在校生，根據最新計算方式，2023年12月的16至24歲勞動力調查失業率為14.9％。

統計局還公布，2023年12月全國城鎮調查失業率為5.1％。2023年全年的全國城鎮調查失業率平均值為5.2％，比上年下降0.4個百分點。

2023年12月份，全國城鎮調查失業率為5.1％。本地戶籍勞動力調查失業率為5.2％；外來戶籍勞動力調查失業率為4.7％，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為4.3％。不包含在校生的16～24歲、25～29歲、30～59歲勞動力調查失業率分別為14.9％、6.1％、3.9％。

統計局局長康義表示，為更加準確完整反映青年就業失業狀況，從充分考慮國情的角度出發，對分年齡組失業率統計做了兩方面的調整，一是發布不包括在校學生的16～24歲勞動力失業率；二是增加發布不包括在校學生的25～29歲勞動力失業率。

他說，此番調整有兩大考慮：一是為了更精準監測青年就業失業情況。2023年各月平均，大陸16～24歲城鎮人口中，在校學生佔比六成多，近6,200萬人；非在校學生佔比三成多，約3,400萬人。測算不包含在校學生的分年齡組失業率，有利於更準確反映進入社會的青年的就業失業情況，給予更加精準的就業服務，制定更加有效、有針對性的就業政策。

另一方面是為了更完整反映青年從學校畢業到穩定工作過程中的就業失業全貌。目前大陸高等教育毛入學率近6成，多數青年24歲時剛畢業不久，尚處於擇業期，一些人未就業或就業不穩定，因此當局增加測算發布25～29歲勞動力失業率。

大陸統計局於2023年4、5、6月連三個月公布的青年失業率數據不斷創高，6月的失業率更是高達21.3%，突破兩位數成長；8月15日時，大陸官方就突以「將改善統計方式」為由，不再公布持續青年失業率數據，當時引發外界高度關注。

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