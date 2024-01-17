郵輪旅遊崛起 國內郵輪旅遊險給保障

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郵輪旅遊風潮方興未艾，市場預估今（2024）年至少有10艘豪華郵輪即將來台搶攻旅遊市場，國內產險推出郵輪旅遊險給搭郵輪的旅人相關保障。

郵輪旅遊大部分時間都在海上，一旦發生緊急事件導致旅程延誤、取消，或是撥打價格昂貴的衛星電話等突發狀況，兆豐保險表示，上述狀況都不在海外旅行綜合保險的承保範圍，建議可透過郵輪旅遊綜合險，為自己打造完整的防護網。

兆豐保險的「新郵輪旅遊綜合保險」有四大保障包括提供旅程取消費用補償、旅程更改費用、旅行文件損失費用、醫療等保障，只要在出發前透過網路投保，即可享有海外急難救助醫療轉送最高新台幣（下同）300萬元保障。

兆豐保險進一步說明，兆豐郵輪旅遊綜合保險，針對郵輪乘客的需求，量身打造旅程取消或更改費用補償，保戶若在出發前7天發生自己或三等親內家屬病危，必須取消行程，無法取回之預繳的團費及交通住宿費用即可獲得補償；如果在岸上觀光期間因突發事件被迫滯留當地，其衍伸的交通及住宿費也由保險公司負擔，協助旅客趕往下一個郵輪停泊港口登乘。此外，旅行期間如果遇重要文件損失，郵輪綜合旅遊險也會提供限額補償。

兆豐保險表示，保戶如果在旅程途中碰上突發疾病或緊急意外事故，包含使用海上衛星電話或緊急醫療轉送等費用也在保障範圍內，其中緊急醫療轉送費用最高可達300萬元。

兆豐保險表示，只要搭乘以台灣為母港的郵輪皆可投保，投保年齡從18歲到80歲皆可投保，假設選擇旅平險保額300萬元方案、保期5天為例試算，以網路完成投保，每天費用不到百元就能享有海外急難救助醫療轉送費用300萬元、意外身故或失能300萬元的高額保障。