《水泥股》台泥成為全球首批自然財務揭露倡議TNFD業者

【時報記者郭鴻慧台北報導】台泥(1101)成為全球自然相關財務揭露倡議TNFD Early Adopters。TNFD為聯合國、G20推動倡議組織,這次特別選在2024達沃斯世界經濟論壇年會上公布名單,台灣總共有包括台泥、台達電、玉山金控等13家公司列名,也是台灣唯一大型建材業獲邀成為TNFD先行導入成員的企業。

國際指標建材公司列入名單包括,瑞士霍爾希姆集團Holcim、德國海德堡建材以及Cementos Argos。TNFD聯合主席David Craig表示,邁向淨零目標,氣候跟自然必須一起評估。此次列名TNFD Early Adopters共有46國、320家公司或組織,其中有100家金融機構與指數、投資評級機構,包括S&P Global、Moody’s、MSCI Inc等,掌控超過14兆資產,也有100家是MSCI的成分股,顯示自然議題,將會是未來金融市場的關鍵指標。

台泥自2016年起針對礦區展開原生種生態系復育計畫,2024年將進行第一階段森林碳匯調查,藉以評估與精進礦區的原生物種保育工作。2022年由台泥長期投入的辜嚴倬雲植物保種中心執行長李家維教授與土壤專家共同開展「和平生態方舟計畫」,透過十年期的礦區土壤監測與生物多樣性研究,期進一步了解陸域最大碳匯系統-土壤,試圖尋找與提升地球韌性的解方,並積極培育土壤領域人才,舉辦第一屆「土壤生態研究獎」及「TCC 2024土壤生態冬令營」。

台泥長期關注生物多樣性議題,啟動保種、森林、海洋與土壤等多項長期計畫,2023年首度發布自然與生物多樣性-TNFD試行報告,率先實踐昆明-蒙特婁生物多樣性公約,獲得碳揭露專案CDP邀請加入TNFD早期使用團隊,通過TNFD審核後正式成為首批成員。

在國際自然行動與倡議上,台泥成為TNFD Early Adopters前,即積極參與TNFD試行小組與論壇,回饋企業試用意見,同時響應國際自然相關倡議,簽署商業自然聯盟Business For Nature:Call to action、Make it Mandatory與It’s now for nature倡議;在國內則加入世界企業永續發展協會(WBCSD)台灣自然與生物多樣性倡議平台,攜手企業夥伴,共同為維護生物多樣性發聲,努力達成2030「自然正成長 (Nature Positive)」,為全世界的自然生態盡一份心力。