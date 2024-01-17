《觀光股》除夕圍爐預訂夯 雲品業績估增15％

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【時報記者林資傑台北報導】農曆除夕倒數不到1個月，隸屬雲朗觀光集團的雲品(2748)表示，旗下各飯店與館外餐飲的除夕圍爐宴訂位情形較往年熱絡，多數館內餐廳訂位均已客滿、部份館別目前接訂亦逾9成，預估所有除夕圍爐席次將在1月全數完售，預估除夕圍爐宴業績可望年增15％。

雲品指出，旗下「君品Collection」最新台南據點「亞果薈」與台中「圓觀」，首次加入銷售圍爐宴行列，開賣不到一個月已幾乎銷售一空，「圓觀」僅剩零星席次可供預訂，預計將帶動「君品Collection」圍爐業績成長25％。

同時，由「君品Collection」管理的桃園「皇家薇庭」、台中「蘭克斯特」及台北「茹曦酒店」Sunny Buffet與宴會廳除夕圍爐宴同樣近全滿，「蘭克斯特」也僅剩零星席次可供預訂。其中，「蘭克斯特」、「圓觀」與「亞果薈」皆是台中與台南當地的除夕圍爐宴天花板價。

由於除夕圍爐需求暢旺，位於新莊的頤品甚至加開場次與樓層因應，共計加開150桌，依然供不應求，於去年12月中旬即搶訂一空。雲品表示，新莊頤品除夕圍爐宴單場破250桌、新莊翰品酒店也有近百桌成績，均創歷年來最佳成績。

雲品指出，今年民眾已完全恢復在外圍爐意願，更有年年都來的熟客在品嚐完當年年夜飯後，就直接預定來年圍爐宴，如主打頂級客層、除夕圍爐宴全台最貴的台北君品酒店「頤宮」已全滿，「雲軒西餐廳」在除夕夜加開的半自助餐二輪席次也已全數完銷。

雲品根據不同地區及不同族群，從北到南均提供多樣化的除夕圍爐宴選擇，以迎合不同客群需求，預估今年除夕圍爐宴銷售達800桌、自助餐席次達1200人，業績約成長15％。除了除夕圍爐，初二回娘家的娘家宴訂席率已達7成，初一亦有5成。

而「君品Collection」旗下Vantel美學車中泊，去年12月20日起攜手人氣排隊名店「林聰明沙鍋魚頭」聯名車宿禮盒，2款租車含沙鍋魚頭的車宿方案一推出，已接到許多年輕新婚夫妻電話詢問除夕圍爐需求，也成為過年獨特且另類氛圍的創意圍爐新選擇之一。