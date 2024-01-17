電子通路殺出重圍 文曄、擎亞股價改寫波段新高

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受到國際局勢影響，台股連續2走弱，但電子通路族群卻殺出重圍，成為盤面黑馬，IC通路商文曄受投信力挺，連買10日帶動，今日股價一度衝上漲停147.5元，創下去年11月中旬以來新高；擎亞也受到三星總裁密訪台灣談採購的帶動，盤中勁揚8%，再度改寫8年新高。

文曄去年12月營收588億元，月減7%、年增3.5%，累計全年營收5945億元，年增4%，寫下歷史新高。文曄日前公告新成立加拿大子公司，收購Future 100%股權，市場預期將如計畫於上半年完成交割。近日文曄股價強勢，主要受到投信與散戶推動，投信連10天買超、融資連增5日，以今日高點147.5元計算，短短6日漲幅超過28%，表現強勢。

另一家電子通路商擎亞則有消息面護身，韓國三星電子總裁日前傳出低調訪台，並拜訪相關供應鏈，主要通路商擎亞可望受惠，加上先前法說會時證實，三星調漲CMOS影像感測器（CIS）價格，漲幅約15~20%，客戶在漲價心理預期提前拉貨，帶動去年下半年營收，預期今年營運展望會更好。

擎亞去年12月營收23.2億元，月增1.8%、年增139%，創下3個月新高，累計全年營收224億元，年減3.9%，創下9年新低。擎亞股價自去年12月以來起漲，1月更強勢衝高，近1個半月股價接近翻倍，漲幅高達98%，今日高點來到25.65元，小幅突破昨日高點，寫下2015年12月以來新高。