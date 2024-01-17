花敬群：中央7年補助逾千億 助地方提升人行環境

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內政部次長花敬群17日表示，中央近7年來已補助全國地方政府逾千億元，透過生活圈道路計畫、前瞻基礎建設、提升道路品質計畫2.0及校園周邊暨行車安全道路改善等計畫；2024年起再挹注4年400億元，接續「永續提升人行安全計畫」。

花敬群今（17）日出席2023年度「道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫」成果頒獎典禮暨研討會。考評共分為「直轄市型組」、「縣市型甲組」及「縣市型乙組」三組，2023年度考評成果揭曉，直轄市型組由台北市及新北市獲得優等，桃園市、台中市、台南市及高雄市獲評為甲等。縣市型甲、乙組分別由嘉義縣及澎湖縣獲得甲等

花敬群說，這次考評獲選為優等、甲等的縣市，中央會在道路建設相關計畫項下，給予增額補助，也勉勵各縣市要持續精進及落實道路養護及人行無障礙環境暢通等工作，中央會給予全力支持。

另外，政策、街廓、道路養護、人行環境及交通工程等5類考評，台北市、新北市、桃園市、台中市、花蓮縣、屏東縣、嘉義市、台東縣、澎湖縣及金門縣，獲得考評委員肯定。這次進步獎則由新北市、嘉義縣及澎湖縣獲獎。

花敬群表示，為讓縣市政府重視道路周邊及人行環境改善工作，中央除針對考評獲選為優等、甲等的縣市道路建設相關計畫，給予增額補助外，也藉由頒獎表揚讓其他各縣市得以觀摩學習，相互切磋打造更優質安全的人行環境。

花敬群強調，推動人本交通環境，需要中央、地方及全民共同努力，為突破過往因經費限制而導致地方無法全面改善的困境，中央會編列足夠經費，持續鼓勵地方提出具整體及延續性的改善計畫，以整體提升國內道路品質及用路安全。

另去年也首度開放民眾提報並票選建議受評路段部分，目前已完成各縣市最高票前2名路段實地勘查，中央後續將優先匡列經費及輔導地方政府進行改善，以回應民眾對於道路環境優化的訴求。