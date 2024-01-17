《基金》日股衝新高 國內最大日股基金申購新增2幣別

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【時報記者任珮云台北報導】2024剛開年，日股衝上近34年新高，再度領漲全球主要股市，日股投資熱度直線上升，國內規模最大日股基金「元大日本龍頭企業基金」為符合投資人以多元幣別投資日股需求，新增日圓、美元級別提供申購，投資人可依自身資金規畫，透過適合的計價幣別進行投資。

元大日本龍頭企業基金瞄準日圓相對弱勢有利日本製造業回流及發展，東京證交所改革、日本NISA（小額投資免稅制度）政策推動及外資積極流入等助漲日股利多，2023年7月IPO以來搭上日股走升行情，市場關注度持續火熱，至2023年12月底規模已來到新台幣418億元。本次於新台幣級別外新增日圓、美元級別，日圓級別能貼切反映基金持有日圓計價成分股行情變化，美元級別則是於美元對日圓歷史區間相對高點，以美元計價進場日股，具有不同特性。

元大投信說明，選擇日圓級別投資日股，與股神巴菲特發債取得日圓買日股的策略相近，不用額外擔心日圓匯率風險，特別是在這波日圓弱勢行情下，若手中有已換好的閒置日圓，可以適時投資參與日股行情，元大日本龍頭企業基金日圓級別最低單筆申購金額為150,000日圓（1/16臺灣銀行即期買入匯率約當新台幣31,950元）。

而選擇美元級別，則是以美元申購，透過基金換匯後投資日圓計價的日股，除了同樣參與日股行情，當日圓對美元升值時，該級別淨值計算將獲得匯兌收益。目前日圓兌美元匯率處於1999年以來區間相對低點。

元大日本龍頭企業基金研究團隊指出，日本政府積極以擺脫通縮為主軸，持續推動各項政策，包含鼓勵國內民眾投資的NISA上路，日本政府預估潛在資金流入將從2023年的3.3兆日圓，成長至2027年的56兆，目標5年成長70%，據統計目前NISA內資主要流入類股為製造業、金融保險，兩者與元大日本龍頭企業基金現階段布局方向一致。

以東證指數重點產業觀察，據Refinitiv預估數據，包括半導體、機械、消費等，2024財年淨利成長幅度將更優於2023財年。日本半導體產業在材料、設備領域握有全球供應鏈絕對主導權，在半導體需求反彈的推動下，有望持續推升相關產業鏈獲利增長；消費類股則受惠於2022年、2023年薪資已連2年成長，在整體勞動參與率維持高檔，但員工需求緊缺下，預期2024年企業將延續加薪，帶動消費企業營收。而反映經濟復甦，日本可望走向貨幣政策正常化，銀行類股長期獲利將持續改善，評價面可望走升，均為帶動日股表現利多因素。

元大投信提醒，多幣別計價基金之申購、買回，均是以申購級別之計價幣別進行款項收付，如投資人以不同幣別換匯投資，須自行承擔匯率風險，建議投資人依自身投資需求選擇，並以投資標的成長性為主要考量。