《國際政治》胡塞連轟兩船 美軍怒了直搗葉門軍火庫

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】周二美軍再度直搗葉門，對胡塞（Houthi）武裝組織的反艦彈道飛彈據點發動新一波攻擊。此前胡塞再次發射導彈擊中行經紅海的一艘希臘商船。

日前美國和英國聯手襲擊在葉門的胡塞軍事據點，美國總統拜登隨後發布聲明，警告「必要時，他將毫不猶豫採取進一步行動」。拜登表示，這些具針對性的襲擊表明美國和夥伴不會容忍對我們人員的襲擊，也不會允許攻擊者危及航行自由。一位美國官員表示，美軍直接襲擊葉門，是為了削弱胡塞組織的軍事能力，而不僅是一次象徵性的行動。

該親伊朗的葉門叛軍已揚言報復，使紅海緊張局勢急速升溫。胡塞發言人Nasruldeen Amer公開表示，由於美國和英國上周對葉門發動襲擊，這兩國的船隻已經成為該組織的「合法攻擊目標」，「這艘船不一定得前往以色列，我們才會鎖定它；它是美國籍就已足矣，美國即將喪失其海上安全」。

自去年底開始，胡塞武裝份子便屢屢攻擊行經紅海這個全球重要航道的商船。該組織宣稱此舉是為了支持在以色列猛攻下加薩的巴勒斯坦人。

繼周一美國乾散貨輪「直布羅陀鷹號」（Gibraltar Eagle）遭導彈攻擊後，英國海事安全公司Ambrey宣布周二一艘懸掛馬爾他國旗、由希臘公司擁有的船隻也在葉門附近紅海海域遭導彈擊中。胡塞武裝組織已出面承認對Zografia號商船發動攻擊。

希臘消息人士表示Zografia號當時正從越南航向以色列，雖然船體有些損壞，但無人傷亡，該船仍繼續航行，但可能改變航線以進行安全檢查。

胡塞武裝組織在24小時之內襲擊第二艘商船，全球第二大石油公司殼牌（Shell Plc）宣布無限期暫停紅海航線。

兩名美國官員向路透社表示，為了切斷胡塞武裝組織的資金來源和武器供應，拜登政府擬將胡塞重新列入美國的恐怖組織名單。

白宮發言人John Kirby證實美軍再度襲擊葉門，但強調美方無意擴大態勢。胡塞有一個選擇，他們還有時間做出正確的選擇，那就是停止這些魯莽的攻擊。