最高學府畢業生80％都出國？ 北京清華闢謠只有8％

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北京清華大學微信公眾號17日消息，近日，清華就業工作會召開，公布該校2023屆畢業生去向數據。數據顯示，清華2023屆檔案在校本科（大學部）畢業生3200多人，檔案在校研究生畢業生5200多人，出國（境）深造比例為8.0％。此外，該校還表示，根據清華校友總會「清華人」小程式註冊資訊，近20年出國留學的校友完成學業後大部分已歸國工作，在各行各業發揮中堅力量。

以下是校方公布的具體數據： 一問：就業還是深造？ 大學部生選擇繼續深造的比例為80.8％，碩士生選擇繼續深造的比例為12.8％，大學部生更多選擇繼續讀書求學，碩士生更多選擇走上工作崗位。 二問：清華畢業生「80％都出國了」？ NO！本屆畢業生出國（境）深造比例為8.0％，大學部畢業生出國（境）深造比例為15.6％，境內深造比例為65.2％。 碩士生出國（境）深造比例為5.9％，境內深造比例為6.9％。 根據清華校友總會「清華人」小程式註冊資訊，近20年出國留學的校友完成學業後大部分已歸國工作，在各行各業發揮中堅力量。

三問：清華畢業生都去了哪些行業？ 本屆畢業生在關乎國計民生的重要領域重點單位就業比例為83.0％，簽約的主要單位覆蓋國防科技、製造業和能源業、資訊通訊和互聯網、公共管理與服務、高等院校及科研院所等多個重要行業領域。 過去十多年，清華畢業生在國內重要領域重點單位就業比例均在80％以上。

四問：清華畢業生都去了哪些地方？ 本屆畢業生北京以外就業率為53.8％。近十年來，大部分畢業生赴北京以外區域就業，前往國防軍工領域、西部地區就業人數持續攀升，他們讓青春之花綻放在祖國最需要的地方。

五問：清華畢業生去的最多的單位是哪些？ 本屆畢業生就業單位中，國企前兩位是中國航太科技集團、國家電網公司，民企前兩位是華為公司、比亞迪公司。 北京清華大學表示，無論進入什麼行業、無論去往什麼地方，清華畢業生都在以不同的方式踐行著同樣的報國赤子心，航太航空學院大學部畢業生朱坷沁奔赴中國人民解放軍空軍某部隊，將青春熱血獻給國防建設。 深圳國際研究生院碩士畢業生董文俊就職新疆維吾爾自治區克拉瑪依市公共部門，紮根邊疆沃土揮灑汗水。 機械系碩士畢業生索朗旦增回到西藏，加入國網西藏電力有限公司電力科學研究院，在科技創新前沿奮力探索。 人文學院博士畢業生蘇林進入廣西大學任教，為學科發展與人才培養添磚加瓦。