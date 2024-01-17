外資選後大逃殺 台股反向ETF短線彈跳 「這檔」人氣居高

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【時報記者任珮云台北報導】2024年開春以來，台股呈震盪走跌；台股掛牌的反向ETF，一路突破5日、10日及月線，挑戰季線反壓。今早台股反向ETF以元大台灣50反1（00632R）成交量最大，開盤後一個半小時成交量已逾6萬張。

外資在台灣總統選後落跑，本周2個交易日已賣超逾540億元，昨天單日砍出451.07億元，創下外資單日賣超史上第13大。外資大賣超也動搖投資人信心。

據統計，台股史上前12大賣超，依序為第1大2021年2月26日994億元，因美債利率快速飆升、股市長線乖離率達歷史高點；第2大為2022年3月7日賣超823.71億元，因國際油價飆升及俄烏戰爭；第3大2007年7月27日的623.98億元，歷史事件為2008年金融海嘯前夕，美國次貸危機；第4大為2007年3月12日賣超549.37億元，為飛利浦出清台積電。第5大2020年3月9日賣超545.58億元，因全球爆發新冠肺炎；第6為2022年3月15日賣超538.42億元；第7大為2022年2月24日賣超534.47億元；第8大為2021年3月4日的525.15億元；第9大為2022年2月25日賣超510.29億元；第10大2021年8月19日賣超496.84億；第11大2007年8月1日賣超489.92億元，起源為美國次貸危機；第12大2022年1月25日賣超473.46億元。

4檔台股反向ETF受到外資大賣超激勵，挑戰季線反壓，包括:元大台灣50反1（00632R）、群益臺灣加權反1（00686R）、富邦臺灣加權反1（00676R）、國泰臺灣加權反1（00664R）等。