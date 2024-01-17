大選後 林伯豐：最重要的是要改善兩岸關係

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選舉過後，三三會理事長林伯豐17日指出，最重要的是要改善兩岸關係，和平穩定的兩岸關係，是台灣經濟持續發展的重要動力，而選舉結果對經濟的影響，他直言，好壞看政策，如果政策不符合全民利益，自然就不會好。

三三會17日召開例會，對選後的經濟前景，林伯豐表示，工商界有三個期待，首先是，國際關係務必掌握好，不能做凱子外交，但該重視的還是要重視，特別是美國與日本關係，但也不能只靠這兩國，兩岸關係要和諧，要開始溝通，有溝通才能交流，有交流才能解決問題，所以期待新的總統、新的國會應該要有溝通的管道，還有交流，才能解決問題。

他說，不論是ECFA，還是CPTPP、RCEP，如果沒有大陸的支持，台灣要單槍匹馬闖會很辛苦。

第二是，能源政策，林伯豐說，歐洲都把核能當成綠電，政府的能源政策，應該重新思考，讓企業能夠有穩定供電，合理電價的能源，現在台電損失那麼大，中油排碳又那麼多，這將來都要加到電價上面，電價若上升，台灣的企業會很傷腦筋，能源政策要重新思考，這樣經濟才會有好的發展。

第三是，林伯豐期待新的總統與國會以台灣利益為考量，不要再有爭吵，工商界不樂見立法院再有抗爭，這樣對台灣人民沒有好處，最終是要台灣人民生活富裕，經濟發達，人民感受到幸福才最重要的，不希望政黨的惡鬥選後還在持續。