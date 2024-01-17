高端簽保密合約時間點遭疑太詭異 食藥署長：未主動通知業者

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

疾病管制署昨天公布高端疫苗採購合約，仍難以平息外界質疑。國民黨立委賴士葆指出，食藥署宣布通過高端疫苗通過緊急使用授權（EUA）後，高端當天就和疾管署改合約，重新訂了更嚴格的保密合約，真是太詭異！食藥署長吳秀梅今天回應，2021年7月18日召開專家會議通過後，依照程序，審查結果不會主動通知高端，但他們可以詢問，並強調一切都依程序進行。

賴士葆在臉書發文指出，衛福部食藥署2021年7月19日才通過高端疫苗緊急授權使用，7月19日衛福部與高端就立刻改合約，重新訂了更嚴格的保密合約，仔細看真是太詭異！他表示，合約簽署日前或之後的資料都屬於機密資料，合約都還沒簽，資料就算機密？ 難道合約簽署之前就有不可告人的資料，所以連沒簽約之前的都不能公開 ？ 政府會不會對高端過度保護？

吳秀梅今天受訪表示，保密條款是所有合約都有的，甲乙兩方之間會有合意制，合約本來就是這樣，「我們買了那麼多疫苗也是一樣！」當時新聞稿上有寫，因應緊急衛生公共需求，7月18日召開專家會議通過。

食藥署2021年7月19日發布新聞稿指出，為積極因應COVID-19疫情防疫需求，於7月18日邀請國內化學製造管制、藥學、毒理學、臨床醫學、公衛、法律及醫學倫理專家召開會議，討論高端新冠肺炎疫苗專案製造申請案，與會專家出席21人，主席不參與投票，18人同意，依《藥事法》第48條之2核准高端疫苗專案製造。

當被問到會議結果是否主動通知高端和疾管署，吳秀梅表示，不會主動通知廠商，但廠商可以詢問，會依照一定的標準和程序進行；至於疾管署同屬衛福部內部機關，食藥署會主動通知審查結果，「不可能我們審查完，他們那邊都不知道！」

吳秀梅提到，高端疫苗EUA專家會議當天，疾管署同仁也有出席會議，目的是告知大家傳染病的公共衛生情勢，經專家認定有緊急公共衛生需求，才會展開EUA審查，否則就照正常的查驗登記程序就好。