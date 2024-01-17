教育部強化檢查學生帶違禁品 全教會批搞錯方向

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因應新北校園學生攻擊事件，教育部組工作小組研擬校園安全檢查操作指引，但全國教師會今表示，教育部搞錯方向，頭痛醫頭不是面對校安的正確作法，他們決定退出工作小組，並呼籲教育部修改規定針對難以管教的學生，課予家長管教義務。

新北校園攻擊事件引發社會震驚，教育部目前正在檢討「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」，研擬校園安全檢查操作指引。教育部並組成工作小組、召開諮詢會議，以做為調整注意事項的依據。

教育部檢討「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」，重點放在界定「特定學生」定義條件，及建立校園安全檢查機制，分為例行抽查及緊急抽查，抽查時學校應全程錄影，檢查結束後，應就其檢查結果摘要紀錄留存備查；緊急檢查時，得由學校指定人員，免除由相關人員陪同，學校應全程錄影。

全教會理事長侯俊良表示，對於校園安全的問題，教育部的作法是強化安全檢查，然後要學校及老師做更多的事，卻沒有提供相對的資源，這讓教師感到失望。全教會認為，教育部是完全搞錯方向，再討論下去已沒意義，因此他們決定退出工作小組。

侯俊良以新北攻擊事件為例，根本原因是家庭教育式微，家長管教責任不彰，教師缺乏有效管教措施，學校也無適足人員處理校園緊急狀況，教育部不嚴肅面對學校困境，而將重點擺在校園安全檢查機制，無助於免除師生及家長的恐懼。

全教會副理事長張瓊方說，教育部一直要在校園安全檢查方向著力，但這根本不能解決問題，因為學生的攻擊行為不見得會出現違禁品，譬如美工刀算不算違禁品？桃園之前發生學生拿筆要戳老師的眼睛，學生想要攻擊，任何東西都可以變成武器。

全教會呼籲教育部將校園安全檢查機制從「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」中移除，另訂「校園安全檢查注意事項」，明確其權責並給予校充足資源；同時，應盡快研修相關法規，針對難以管教的學生，課予家長管教義務。