台股連跌2天！麥格理吐真心話 年後看這10檔

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【旺得富理財網 旺得富編輯中心】總統大選剛結束，台股遭遇逆風，外資昨（1/17）上演大逃殺戲碼，大幅調節台股451億元，麥格理證券出具最新報告，指出在農曆年前台股可能會遭遇獲利回吐賣壓，要等到過完春節後投資人進場意願才會提升，點名10檔科技股看好其未來表現。

這是進入2024年以來首家外資券商發布重量級報告。麥格理指出，台股科技當中首選高成長性、被低估族群，以及雲端3大範疇，點名台積電、聯電、鴻海等10檔為看好標的。

麥格理給予10檔科技股目標價分別為：聯電74元、台達電379元、鴻海145元、台積電725元、智邦630元、致茂300元、大立光3000元、緯創130元、日月光投控154元、帆宣200元。

台股謝票行情失靈，繼昨天下跌199點後，今在中午12點左右，大盤指數再跌約150點，連續2天走跌350點，而外資在周一（15）賣超90.8億元後，昨日再賣451億元，不但創1年半以來最大量，更創外資單日賣超史上第13高，合計兩天賣超金額超過540億元。

不過外資對台股仍持正面看法，除麥格理看好農曆年後台股投資人回到市場外，另外一家外資摩根士丹利（大摩）也認為在選舉不確定因素落幕後，台股指數中長期樂觀，預期大盤指數有機會來到18,500點，甚至不排除上看2萬點，遇到台股回檔，反而建議可以逢回加碼。

免責聲明：文中所提之個股、基金內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。