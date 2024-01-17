話題》大陸經濟數據連環發 該怎麼解讀？1數字不太妙

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大陸統計局17日公布去年第四季GDP年增率5.2％，全年GDP增5.2％，高於年初設定5％左右的目標。分析認為，2024年經濟運行將延續當前平穩態勢，但同時消費復甦相對偏弱，勞動力市場疲軟，復甦仍不穩固，更具支持性的財政和貨幣政策將有助恢復增長潛力。大陸經濟牽動全球，工商財經網整理一系列大陸財經數據，謹供讀者掌握最新情勢。

大陸國家統計局17日公布多項經濟數據。統計局局長康義在記者會上表示，2023年大陸頂住外部壓力、克服內部困難，國民經濟回升向好。接下來要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，加大宏觀調控力度，統籌擴大內需和深化供給側結構性改革，統籌新型城鎮化和鄉村全面振興，統籌高品質發展和高水準安全，切實增強經濟活力、防範化解風險、改善社會預期，鞏固和增強經濟回升向好態勢，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

2023年GDP年增率符合預期 2024年面對更大挑戰

國家統計局公布，大陸第四季GDP年增率5.2％，略低於市場預期增長5.3％。2023年全年GDP增長5.2％，符合市場預期。

統計局表示，初步核算，全年國內生產總值人民幣（下同）1,260,582億元，按不變價格計算，比上年增長5.2％。分產業看，第一產業增加值89755億元，比上年增長4.1％；第二產業增加值482589億元，增長4.7％；第三產業增加值688238億元，增長5.8％。分季度看，第一季GDP增長4.5％，第二季增長6.3％，第三季增長4.9％，第四季增長5.2％。

凱投宏觀指出，大陸經濟在去年第四季失去動力，儘管全年GDP年增5.2％，但2022年第四季的基數較弱。雖然總體GDP數據不佳，但該數據與近期經濟增長趨勢略有改善是一致的，惟經濟復甦顯然仍不穩固。預計寬鬆政策會在短期內提振經濟，但不太可能阻止今年稍晚時候經濟再次放緩。雖然政府實現了去年年初制定的GDP目標，但2024年實現同樣的增速將面臨更大挑戰。

另分析指出，受通縮壓力影響，2023年大陸名目GDP增速低於實際GDP增速，勞動力市場疲軟，這表明大陸的增長可能低於其潛在增長率。更具支持性的財政和貨幣政策將有助恢復增長潛力。

12月CPI年減0.3％ 通縮問題引關注

大陸2023年12月消費者物價指數（CPI）年減0.3％，連續三個月負增長，通縮問題引起市場關注。

對此康義解釋，大陸2023全年消費者物價指數（CPI）比上年上漲0.2％，總體物價保持溫和上漲態勢。他指出，近幾月CPI年增率呈現負增長主要是結構性的和階段性的因素。

結構性因素方面，主要是食品和能源價格回落。若扣除食品和能源價格影響，核心CPI保持穩定，這表明物價下降並不是普遍的、全面性的，也不完全是一個市場供求關係的變化。以能源來說，2022年受到俄烏戰爭影響一度大幅上漲，2023年才有所回落，基期較高，自然影響2023年物價下降。

其次，CPI的下降是階段性的。特別是大陸經濟回升向好，居民收入平穩增長，國內總需求也要擴大，商品和服務價格回升有基礎、有條件。其三，價格低位運行，也在一定程度上反映了有效需求不足等問題。

康義說，隨著官方陸續推出並落實相關政策，有效需求不足的問題會得到逐步緩解，物價有望隨之企穩回升，預計2024年價格會溫和上漲。

城鎮調查失業率下降 重新公布青年失業率

統計局公布，2023年全年全國城鎮調查失業率平均值為5.2％，比上年下降0.4個百分點，31個大城市城鎮調查失業率為5％。12月份，全國城鎮調查失業率為5.1％。本地戶籍勞動力調查失業率為5.2％；外來戶籍勞動力調查失業率為4.7％，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為4.3％。

值得注意的是，統計局調整青年失業率的統計方式，剔除在校生後，重新公布數據。根據最新計算方式，2023年12月，不包含在校生的16～24歲、25～29歲、30～59歲勞動力調查失業率分別為14.9％、6.1％、3.9％。

大陸統計局於2023年4、5、6月連三個月公布的青年失業率數據不斷創高，6月的失業率更是高達21.3％，突破兩位數成長；8月15日時，大陸官方就突以「將改善統計方式」為由，不再公布持續青年失業率數據，當時引發外界高度關注。

全年工業生產 穩步回升至4.6％

統計局資料顯示，12月份，規模以上工業增加值年增長6.8％，超越前值6.6％，增速為2022年2月以來最高。2023年1～11月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額69,823億元，年減4.4％；其中11月份增長29.5％，連續4個月增長。

2023年全年全國規模以上工業增加值比上年增長4.6％。分三大門類看，採礦業增加值增長2.3％，製造業增長5.0％，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長4.3％。裝備製造業增加值增長6.8％，增速比規模以上工業快2.2個百分點。分經濟類型看，國有控股企業增加值增長5％；股份制企業增長5.3％，外商及港澳台商投資企業增長1.4％；私營企業增長3.1％。分產品看，太陽能電池、新能源汽車、發電機組（發電設備）產品產量分別增長54％、30.3％、28.5％。

消費動能不如預期 全年增長7.2％

統計局指出，2023年全年社會消費品零售總額471,495億元，比上年增長7.2％，遜於市場預期的7.3％。

康義表示，總體來說，2023年消費市場恢復良好。疫情三年消費市場受到衝擊比較大，不少接觸型、聚集型的消費都受到抑制，隨著疫情平穩，經濟社會全面恢復常態化運行，消費呈現出好的恢復態勢，消費成為2023年帶動經濟恢復的重要力量。

他分析有以下特徵：一是消費規模再創新高。2023年社會消費品零售總額超過47兆元，總量創歷史新高。二是消費重新成為經濟增長的主動力。2023年，最終消費支出拉動經濟增長4.3個百分點，比上年提高3.1個百分點，對經濟增長的貢獻率是82.5％，提高了43.1個百分點，消費的基礎性作用更加顯著。

三是服務消費較快恢復。服務消費較快回暖，也是2023年消費恢復的一大亮點，服務零售額比上年增長了20％，快於商品零售額14.2個百分點；居民人均服務性消費支出增長14.4％，占居民人均消費支出的比重達到45.2％，比上年提升2個百分點。四是居民消費持續升級。

去年固定資產投資年增率3％ 稍有回溫

統計局資料顯示，2023年，全國固定資產投資（不含農戶）503,036億元，比上年增長3％，增速比1～11月份加快0.1個百分點。其中，製造業投資增長6.5％，增速加快0.2個百分點；基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）增長5.9％，增速加快0.1個百分點。值得注意的是，2023年，民間固定資產投資253,544億元，比上年下降0.4％，降幅比1～11月份收窄0.1個百分點。

房市疲弱 商品房銷售額、房地產開發投資雙跌

統計局公布，2023年全年商品房銷售額11.66兆元，年減6.5％。其中，住宅銷售額跌6％。期內，商品房銷售面積11.17億平方公尺，年減8.5％。其中，住宅銷售面積跌8.2％。

去年全年，全國房地產開發投資11.09兆元，按年跌9.6％。其中，住宅投資8.38兆元，跌9.3％。

期內，房屋新開工面積9.54億平方公尺，年減20.4％。其中，住宅新開工面積6.93億平方公尺，年減20.9％。足見房市低迷不振。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威表示，從2023年的宏觀數據來看，大陸經濟正經歷向新增長模式的轉變。隨著房地產行業投資下降，大陸經濟更加依賴製造業和服務業。這種轉變需時完成。市場的關鍵問題是房地產行業的轉型何時結束。

居民可支配收入 繼續增加

統計局公布，2023全年全國居民人均可支配收入39,218元，比上年名義增長6.3％，扣除價格因素實際增長6.1％。按常住地分，城鎮居民人均可支配收入51,821元，比上年名義增長5.1％，扣除價格因素實際增長4.8％；農村居民人均可支配收入21,691元，比上年名義增長7.7％，扣除價格因素實際增長7.6％。全國居民人均可支配收入中位數33,036元，比上年名義增長5.3％。

人口總量減少 城鎮化率持續提高

統計局公布，2023年底，全國人口14.0967億人，比上年末減少208萬人。

去年，出生人口902萬人，人口出生率為千分之6.39，死亡人口1,110萬人，人口死亡率為千分之7.87，人口自然增長率為負千分之1.48。

大陸男性人口7.2億人，女性人口6.89億人，總人口性別比為104.49（以女性為100）。

從年齡構成看，16至59歲的勞動年齡人口8.65億人，佔全國人口的比重為61.3％；60歲及以上人口2.97億人，佔21.1％，其中65歲及以上人口2.17億人，佔15.4％。

從城鄉構成看，城鎮常住人口9.33億人，比上年末增加1,196萬人；鄉村常住人口4.77億人，減少1404萬人；城鎮人口佔全國人口比重為66.16％，比上年末提高0.94個百分點。

2022年為大陸近61年來首次出現人口減少，全國人口14.1175億人，年減85萬人。