勤凱今年拼雙位數成長

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勤凱科技〈4760〉董事長曾聰乙指出，AI PC趨勢明顯，國內外大廠將陸續推出新產品，看好下半年開始的換機潮，公司今年營收年增率力拚雙位數，並看好第一季展望可望持續成長。

生產電感的穴水村田製作所（Anamizu），宣布至少停工到5月中。國巨集團旗下奇力新、臺慶科預期可獲得轉單，勤凱在電感應用的銀漿供應有一定的占比，若轉單明顯可望同步收惠。

勤凱主要產品導電漿，又分為導電銀漿與銅漿，不但是被動元件的上游材料，而且9成以上營收來自被動客戶，在產業鏈中扮演景氣領先指標。

曾聰乙分析，被動產業自高點修正超過十個季度、相當於兩年半的時間，早已沒有庫存問題，只是終端拉貨力道不強，目前訂單能見度不高，仍只屬於短單性質。但按照經驗判斷，只要超過三年以上就容易展開景氣的另一個循環，時間點剛好就是今年下半年。

累計至去年第三季，勤凱每股純益3.23元，已超越前年全年的水準。去年第四季營收2.2億元，年增率12.6％，雖有匯損干擾，但獲利仍有維持一定水準。展望本季營運，受惠下游拉貨穩定，且客戶稼動率有逐步回溫現象，預期營運可較上季溫和成長。不過，要等到下半年起才能可望有較大的爆發力。

曾聰乙表示，今年目標為持續開拓海外市場並推廣新產品的滲透率，像是電感曝光型內電極銀膏，專門使用在01005以下極細小的被動產品。近期市面先進的電路製程從網版印刷升級為光學微影，5G高頻高速傳輸，都需要特殊的曝光顯影才能展現出極細的立體線路。至於銅正導與銅鎳阻膏，也有機會取代原本昂貴的電阻膏，特別是成本只有原本不到十分之一。