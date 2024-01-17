雲林縣府及愛心團體採購1700份愛心年菜 符合條件才發放

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雲林縣府運用公益彩券盈餘分配款補助約100萬元與企業贊助採購1700份愛心年菜，菜色有米糕、海鮮羹、梅干扣肉、藥燉排骨、松葉蟹、蟲草雞湯，將由雲萱基金會志工交給有需要的低收入戶、低收入戶、邊緣戶。

雲林縣2014年符合低收入戶5345戶、中低收入戶計1774戶，總計7119戶。

雲縣府自2010年創立「雲林縣愛心年菜整合平臺」，整合年菜捐贈資源與媒合受贈家庭，讓各界捐贈的愛心年菜傳送到經評估有需要的鄉親家裡。

雲林縣府社會處運用公益彩券盈餘分配款補助99萬7450元支持愛心年菜，以及中華民國雲林同鄉總會、新北市雲林同鄉會、雲林縣不動產開發商業同業公會等8家民間團體慷慨解囊共採購1700份愛心年菜，將由雲萱基金會統籌辦理發放作業。

縣長張麗善表示，愛心年菜從第一年1400份逐年增加至今年1700份，4年來已嘉惠6234戶家庭。

雲林縣實物銀行也接獲許多善心團體及人士捐贈的物資，都已包裝成440包「緊急物資袋」，已交給各鄉鎮市公所、警政單位代表、民間團體代為發送。

雲林縣實物銀行去年獲17位善心人士、17家企業團體捐贈價值1883萬多元的愛心物資，其中新北市汐止區善琴慈惠堂捐贈白米1000包，雲林縣博愛温馨關懷協會捐贈毛毯500件。