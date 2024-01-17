分析：大陸去年經濟平穩達標 惟復甦仍不穩固

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大陸統計局17日公布去年第四季GDP年增率5.2％，全年GDP增5.2％，高於年初設定5％左右的目標。分析認為，2024年經濟運行將延續當前平穩態勢，但同時消費復甦相對偏弱，勞動力市場疲軟，復甦仍不穩固，更具支持性的財政和貨幣政策將有助恢復增長潛力。

綜合外媒報導，高盛經濟研究認為，12月的經濟數據及新年假期旅遊收入和該機構1月初的追蹤數據，皆顯示近幾個月來經濟穩定連續增長的訊號。但各個行業的增長強弱分布不均衡。

凱投宏觀指出，大陸經濟在去年第四季失去動力，儘管全年GDP年增5.2％，但2022年第四季的基數較弱。雖然總體GDP數據不佳，但該數據與近期經濟增長趨勢略有改善是一致的，惟經濟復甦顯然仍不穩固。預計寬鬆政策會在短期內提振經濟，但不太可能阻止今年稍晚時候經濟再次放緩。雖然政府實現了去年年初制定的GDP目標，但2024年實現同樣的增速將面臨更大挑戰。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威表示，從2023年的宏觀數據來看，大陸經濟正經歷向新增長模式的轉變。隨著房地產行業投資下降，大陸經濟更加依賴製造業和服務業。這種轉變需時完成。市場的關鍵問題是房地產行業的轉型何時結束。

另外，受通縮壓力影響，2023年大陸名目GDP增速低於實際GDP增速，勞動力市場疲軟，這表明大陸的增長可能低於其潛在增長率。更具支持性的財政和貨幣政策將有助恢復增長潛力。