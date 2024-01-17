購買通勤定期票更方便 彰化12鄉鎮公所將啟用售票機

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彰化縣政府配合行政院促進公共運輸使用方案，推出699元彰化縣都市內定期票及999元中彰投苗跨城際定期票，售票地點除台鐵、彰化客運及員林客運的車站外，彰縣府今天表示，與南、北彰化12個鄉鎮公所合作設置的售票機將於19日上線，民眾購票更便利。

彰化公共運輸通勤定期票服務自去年7月1日正式上線，至去年底止，彰化縣都市內定期票使用人數累計4910人，中彰投苗跨城際定期票累計42107人。

為擴大服務範圍，方便民眾購票，彰縣府與地方公所合作，自今年1月19日起，民眾可於竹塘鄉、溪州鄉、花壇鄉、線西鄉、埤頭鄉、和美鎮、埔鹽鄉、福興鄉、秀水鄉、芬園鄉、永靖鄉及田尾鄉等12鄉鎮公所購買定期票，售票機屆時將上線提供服務，縣民及旅客可多加利用。

設置在12個公所的公共運輸定期票售票機，是彰縣府向交通部公路局爭取補助租賃，經費88萬多元，由中央補助約58萬元，縣府自籌約29萬元，目前先以租用方式讓每個公所都有設備，方便民眾購票，縣府已協助公所辦理教育訓練事宜，本周五起即可上線服務。

彰縣府交通處表示，彰化縣都市內定期票票價699元，在30日內可無限次使用彰化縣市區客運、公路客運（路線起迄點皆在彰化縣境內）及公共自行車前30分鐘免費。

另外，中彰投苗跨城際定期票票價999元，在30日內可無限次使用四縣市市區客運、公路客運以及台鐵（路線起迄點都在四縣市境內）；公共自行車前30分鐘免費及台中捷運。民眾可在彰化縣境內各公車客運場站、台鐵車站（永靖、源泉除外）及新增12個鄉鎮市公所購買及設定定期票。