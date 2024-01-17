京鼎遭駭 14檔資安股大點兵 「這2家」有機會大賺1股本 唯一1檔ETF噴3成

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【旺得富理財網 旺得富編輯中心】鴻海集團旗下半導體設備廠京鼎遭到駭客攻擊，還留下狂語「若管理階層不處理將會讓員工失去工作」引發熱議。專家表示，隨網路運算發展及AI普及，未來資安將是企業最看重的領域之一，統計過內資安股2023年營收較前一年成長10%以上的有3檔、賺1個資本額的則有2檔，若不想買個股也可以買國內唯一一檔資安ETF 00875（國泰網路資安），過去一年的報酬率為29%。

2023年營收較前一年成長1成以上的資安股分別為普鴻29.8%、安碁資訊15%、緯軟11.2%。這3檔前3季EPS分別為4.35元、6.15元及6.13元，都較前一年呈現成長。

《巴隆周刊》專欄撰稿人金泰（Tae Kim）日前分析2024年企業技術支出表示，企業預算將會以運用在雲端、資安軟體和人工智慧（AI）三大領域。分析師認為，隨著駭客惡意攻擊的情形不斷，且有越演越烈的趨勢，資安已成為各企業在考量支出分配時的重點。

對投資人而言，資安是未來的明星產業，所有企業將會比以前更加看重網路安全。統計國內資安個股神準、精誠、立端、是方、敦陽科、偉康科技、新漢、零壹、資通、普鴻、關貿、緯軟、瑞祺、安碁資訊14檔中，2023年前3季EPS較前一年衰退的有神準、立端、偉漢科技、新漢、關貿、瑞祺等6檔。

而去年營收較前一年成長的則有精誠（6.2%）、是方（5.2%）、敦陽科（8%）、零壹（9.3%）、資通（4.9%）、普鴻（29.8%）、緯軟（11.2%）、安碁資訊（15%）共8家；若比較EPS，去年有機會每股賺10元的則有兩檔，分別為神準及是方，兩家前3季EPS分別為14.75元、8.61元，不過神準較2022年前3季大賺15.08元呈現小幅衰退。

專家表示，如果投資人想買的是國外資安股，就可以選擇國內唯一一檔資安ETF 00875，該檔共投資50檔資安概念股，前5大成分股分別為：

SentinelOne持股比重3.7%

Juniper Networks 持股比重3.68%

Broadcom Inc 持股比重3.34%

Crowdstrike Holdings Inc 持股比重3.34%

Fortinet 持股比重3.31%

00875在2022年封關的時候股價在24.15元，到2023年年底股價來到30.99元，1年的漲幅為28.3%；今年年初到昨日收盤則是再漲1.74%。

免責聲明：文中所提之個股、基金內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。