《產業》買羽絨產品 做1事免踩「坑」

【時報記者任珮云台北報導】冷空氣一波波襲及台灣，「如何保暖」成為民眾關心的話題，輕量又保暖的羽絨產品是許多台灣人的禦寒首選；羽絨製品的成分、彈性，都是影響保暖的重要因素，但羽絨品質檢驗具高度專業性，消費者在選購羽絨產品時大多僅能就外觀標示、觸摸手感或銷售人員說明，除此之外，便無從判斷羽絨產品的品質優劣。「羽絨產品如何選購？」成了民眾心中的大哉問。

台灣羽毛公會指出，目前市面上關於選購羽絨產品的「坑」，主要有兩大類，第一個坑是「產品名稱為羽絨被、內容物明示為羽絨絲(或羽絲絨)」，在法律上屬於不實廣告與商品表徵，有誤導嫌疑，廠商利用消費者對於相關知識的落差，企圖製造羽絨與羽絲絨相似的假象，其實，兩者雖然都是來自水禽身上的羽毛的不同部分，但最大的差異在於羽絨是立體的纖維，而羽絲絨是羽絨與羽毛自然掉落的絲狀纖維、亦或人工刻意切斷之絲狀纖維，由於絲狀物是接近平面的，並沒有空間能包含空氣、發生阻絕熱量散失的保暖作用，市售的許多產品的名稱中含「羽絨被」的字眼，在內容物中的主要成分卻是羽絨絲，羽絨絲雖然也來自水禽，但在保暖度與成本上卻與羽絨有著極大的落差。

選購羽絨產品的第二個「坑」，「品名為羽絨被、內容物明示為羽絨，但羽絨成分落差較大」，在法律上亦屬於不實廣告與商品表徵的不公平競爭情形。以其中一件樣品為例，產品名稱上註明羽絨成分為95%的羽絨被，經過第三方檢測機構化驗後，在填充物的總重量中，僅65.2%為羽絨，即便是考慮到填充加工後會有纖維損傷的狀況，短少30%的羽絨，仍是非常大的差異，較難以用加工過程的損傷來解釋，可能性最大的原因是充填前羽絨成分即偏低。

台灣羽毛公會於2023年10月發表「品質標籤暨抽檢系統」上路後的第一份年度報告，2024年1月發表市售羽絨產品抽檢報告，並呼籲消費者認明台灣羽毛公會的「品質標籤」，是選購羽絨產品的最佳捷徑。台灣羽毛公會的「品質標籤暨抽檢系統」旨在為消費者把關，為台灣優質廠商與產品驗名正身，成為消費者購買羽絨產品的「安心指標」！期待消費者使用貨真價實的羽絨產品後有良好的體驗，並且業內廠商也將因此能有良性競爭，而非以資訊落差混淆消費者或是偷工減料來做價格競爭，讓優質羽絨產品陪伴消費者，再寒冷的冬天也是暖冬。