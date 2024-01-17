賴清德勝選加劇台獨腳步？ 國台辦：台獨與台海和平水火不容

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

大陸國台辦17日召開2024年首場例行記者會，面對台灣總統大選剛結束，由民進黨賴清德獲得勝選，被解讀可能加速台獨腳步、甚至可能導致和平統一的可能消除。對此，大陸國台辦發言人陳斌華表示，台獨與台海和平水火不容，只會給台灣帶來深重禍害，強調反對台獨分裂圖謀的行動堅決有力，粉碎台獨、維護國家主權的能力堅不可摧，解決台灣問題、完成國家統一的意志堅定不移。

而民進黨再度勝選也掀起武統輿論聲浪，陳斌華說，這反映台灣各界對民進黨可能加劇台海形勢緊張動盪的擔憂，說明願意為和平統一創造廣闊空間，願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。

陳斌華也說，台灣兩項選舉結果顯示，民進黨並不能代表台灣主流民意，選舉結果撼動不了台灣是中國一部分的地位和事實，改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，阻擋不了祖國必然統一的歷史大勢。

賴清德當選後表示兩岸對話交流能降低風險，必須用交流取代圍堵，用對話取代對抗。陳斌華指出，在一個中國原則基礎上，台灣任何政黨、團體與大陸的交往都不存在障礙，強調以對話取代對抗、以合作取代爭鬥、以雙贏取代零和，兩岸關係才能行穩致遠，而民進黨頑固堅持台獨分裂立場，是導致兩岸交往的根本障礙。

陳斌華表示，將毫不動搖堅持體現一個中國原則的「九二共識」，順應兩岸同胞要和平、要發展、要交流、要合作的共同願望，堅定不移反對台獨、維護和平、擴大交流、促進合作、深化融合、推進統一。