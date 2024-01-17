高雄頻繁停電惹民怨 台電總座5年將砸30億盼改善

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高雄近年停電頻繁引發民怨，台電總座王耀庭今（17）日表示，2023至2027年展開5年配電強韌計畫，針對高雄地區投入30億元，提升強化配電穩定，可望降低停電事故。

台電今天在高雄訓練中心舉辦第56屆技能競賽主競賽日，王耀庭坦言，台電這幾年「新陳代謝」非常嚴重，原來退休潮每年1000多人，預計今明年會逐漸緩和降到每年低於1000人退休，但新枝才剛進來，如何傳承技藝，讓新進同仁技術快速提升，相當重要，因此舉辦此次技能競賽。

針對民眾關心的停電事故，王耀庭表示，2017年到2022年執行5年配電系統強韌計畫，過去10年間事故從2萬1000次，降到去年6133次，配電事故降低已經達到7成之多，但不會滿足，2023至2027年提出第2版配電強韌計畫。

有關高雄電力方面，王耀庭強調，台電投資30億元，展開新的5年計畫，除一般配電線路提升外，對於重點地區如夜市、駁二特區等民眾範圍頻繁地區，也會強化相關電力重點改善，包括電力配電自動化開關安裝，以及產業園區的歲修以強化工業區供電穩定。

至於山區部分，王耀庭指出，桃源地區當地40幾公里電線路整建，「不只照顧平地民眾，也照顧山區民眾」。有關路燈部分，過去一條電線同時控制幾千盞路燈，現在把迴路切割成比較短的迴路，以雙迴路方式增加安全性，相信未來供電會更加穩定。