500億打造全台唯一醫療創新園區 上萬醫療產業人才成購屋主力

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又一國家重大建設進駐台南歸仁沙崙！行政院2021年底核定「國立成功大學沙崙醫療服務與創新園區先導計畫」，第一期成大沙崙醫院於2023年底舉行奠基儀式，預計2024年動土，2031 年完工啟用。接棒歸仁高鐵站、沙崙智慧科學城，中研院、工研院南部分院、大台南會展中心等重大建設發展，更將成為全台首座醫療創新園區。

全台產業園區蓬勃發展，有別於其他產業園區以科技為主軸，基地位於沙崙綠能科學城核心區的「沙崙醫療服務與創新園區」，全台第一座以醫療服務創新和生醫產業為發展主體的產業園區。預估耗資近500億開發計畫，占地共18公頃，預計將以15年完成所有建設，結合沙崙智慧綠能的科學城，伴隨沙崙醫院延伸醫療服務與創新預定地招商，將串連醫療產業一條龍，成為南台灣首屈一指的健康醫療城市示範區。

成大沙崙新設醫院完工後，提高醫療歸仁地區周邊醫療服務量能，預期將可為台南增加400多個床位，打造專為兒童診療的醫療中心，結合大數據與精準醫療、傳染病防治，全力發展成為南台灣頂尖醫療服務與創新園區，並與沙崙產業園區內的中研院、工研院等產學機構相互合作串連，預估將提供2萬個工作機會。

為因應國內醫療產業鏈高度用地需求，沙崙健康產業園區也計畫引進生技、製藥、醫療器材及健康領域等產業，預計可供60家廠商進駐，並再次為臺南創造5,000個就業機會，鏈結南台灣科技S廊帶，再創發展榮景。台南歸仁沙崙特區匯聚國家級建設發展核心，與成大攜手合作基層醫院建構地區醫療網成為醫學重鎮，將帶動醫療人才就業移居，未來近萬護理師、醫生等醫療從業等高素質人口持續進駐，將成為區域購屋主力。

區域未來還有捷運串連三鐵共構站加持，吸引全台各家大型品牌建商陸續搶進歸仁沙崙特區推出新案，坐擁國家級建設與醫療環境，實現一日生活圈的便利，也讓區域發展前景備受各界看好。